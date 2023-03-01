張麗善跪地搶命！農會代表大會遇72歲翁倒地無心跳　CPR成功救人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣元長農會今(1)日開會員代表大會，現場有上百位農會代表、農會全體員工、鄉民代表、村長、議員到場，討論推廣農會業務事項，會後餐敘時縣長張麗善到場致意，致詞發現前方老翁突然趴在桌面，張麗善上前查看後，發現倒下的老翁疑因遭食物噎到，失去呼吸心跳，施作哈姆立克後未果，直接CPR救人。

▲雲林縣長張麗善跪地CPR救人。（圖／雲林縣政府提供）

根據在場人員描述，現年72歲的元長農會的農事小組長李繩仲，毫無徵兆突然倒下，縣議員蔡明水前查看患者狀況，發現患者身體已經冰冷且沒有脈搏，雲林縣長張麗善到場見狀，立即上前協助查看，並直接跪在地上為患者施作CPR，過程持續約10多分鐘，一直持到救護車到場為止。

▲雲林縣長張麗善跪地CPR救人。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，致詞到一半看到農會代表成員趴在桌上，立即停止發言並上前查看，發現他嘴唇發黑聽且停止呼吸心跳，馬上請周邊所以人協助將其搬移至陰涼處、地上平躺，施以CPR急救，一直等到救護車來，CPR後看到他稍微吐了氣，但是沒有辦法非常順暢，救護人員接手後送至北港媽祖醫院治療。

張麗善說，目前消息傳回，確定老翁是吃東西噎到，經過治療後，呼吸心跳及血壓都恢復正常，呼籲鄉親進食要多注意，當時雖有進行哈姆立克急救，但無法順利將異物排除，隨即轉做CPR維持心跳生命徵象。





▲雲林縣長張麗善跪地CPR救人。（圖／雲林縣政府提供）