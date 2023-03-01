慎防禽流感！四湖芳源畜牧場以科技控制環境　避免病毒入侵

▲芳源畜牧場運用「家禽智慧飼養生產管理系統」，是利用智能化的控制系統，將數據的變化應用於現場飼養及時修正與調整，以達到管理效率準確性及最大化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是畜牧大縣，豬、鵝、雞、鴨均為大宗，時值禽流感流行致使家禽產業受到衝擊，雲林縣長張麗善今（1）日特地前往四湖鄉芳源畜牧場參觀，了解芳源畜牧場長吳祥斌利用智慧科技養殖，透過手機APP控制畜牧場環境，除避免病毒及細菌入侵外，還可以省時省工省力，提升產業競爭力。

鑒於全球高病原性禽流感疫情持續嚴峻，縣長張麗善在農業處長魏勝德陪同下前往四湖鄉芳源畜牧場，了解目前相關家禽疫病防治工作執行概況外，也針對「家禽智慧飼養生產管理系統」進行觀摩，並聽取與會禽農在現場飼養上遭遇的問題。

▲芳源畜牧場運用「家禽智慧飼養生產管理系統」，包含飼料運輸、餵食、溫溼度、清洗鵝場都可透過手機APP控制，減少人員進入飼養場，即使人在國外也能操作控制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

芳源畜牧場長吳祥斌表示，他的飼養場運用「家禽智慧飼養生產管理系統」，是利用智能化的控制系統，將數據的變化應用於現場飼養及時修正與調整，以達到管理效率準確性及最大化，包含飼料運輸、餵食、溫溼度、清洗鵝場都可透過手機APP控制，減少人員進入飼養場，即使人在國外也能操作控制。

家禽智慧飼養生產系統化管理方式，可降低因人為疏失造成的損害，並有效節省人力管理成本，並可以透過大數據的累積，讓飼養技術發揮到最佳的調度與管理；農業處長魏勝德表示，利用這套系統可以提升國內家禽繁(養)殖技術，搭配後端的智能化加工及包裝，使產業升級，提高消費者對家禽產品安全的信賴感。

▲芳源畜牧場運用「家禽智慧飼養生產管理系統」，包含飼料運輸、餵食、溫溼度、清洗鵝場都可透過手機APP控制，減少人員進入飼養場，即使人在國外也能操作控制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

處長魏勝德說，今年H5N1禽流感特別嚴重，尤其針對蛋雞的部分，縣府為防治禽流感在畜禽場蔓延，做了四項防禦措施，第一是動用預備金，發放消毒水給禽場，讓各禽場加強消毒；第二是將復養消毒時間從原本42天延長到63天，檢查安全無虞後才讓它復養，未登記牧場則會加強查察取締；第三加強流動車輛覆網稽查，降低空氣中羽毛、糞便散播；第四為杜絕侯鳥進入禽舍，也會特別加強圍網稽查。

縣長張麗善表示，縣府已緊急動用第二預備金購置消毒藥劑，發放到每戶禽農手裡，協助禽農維護畜養環境，希望能夠增加產量，降低民生需求的衝擊；此外也要求縣內農業及防疫相關單位積極協助禽農做好相關防疫工作，希望與業者齊心合作，共同維護整體家禽產業。

▲縣長張麗善今參觀畜牧場並聽取與會禽農在飼養上遭遇的問題，希望與業者齊心合作，共同維護整體家禽產業。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）