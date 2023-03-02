高中生戒指拔不下來3天手指發黑　斗南消防「超大破壞剪」解圍

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名高中生拿母親的銀戒指把玩，戴了之後卻拔不下來，本想慢慢想辦法，未料第三天發現手指發紫，母親嚇得向消防隊求救，斗南分隊接到電話請母子快過去，正值用餐時間所有人全放下餐盒想盡辦法，最後用超大破壞剪嘗試，連媽媽都不敢看，終於才剪開，母親相當感動頻向消防隊員道謝。

▲雲林一名高中生將戒指套上食指後拔不下來，求救斗南消防隊使用超大破壞剪，花了好一番功伕救下發黑腫脹的手指頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮一名黃姓高中生日前看見母親一枚年輕時代的銀戒指，拿在手上把玩試著套看看，戴上去相當順上，但沒想到在拔下來時，卻怎麼也拔不掉，母子倆在家裡試了兩天仍然無法解決，就在第三天發現孩子手指漸漸發黑，情急下向119求助，但又覺得這種事情叫救護車太浪費資源，於是尋問是否可自行至家附近消防分隊求助。

▲斗南消防隊員東翻西找，拿出了超大隻破壞剪，高中生母親嚇得不敢看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

母子倆抵達斗南消防分隊時間恰巧是正午用餐時間，消防隊員立刻放下餐盒一起想盡辦法，因戒指不小怕傷了黃同學手指，最後東翻西找，拿了超大破壞剪出來，當時母親也嚇了一跳「這麼大支」，搶救過程都不敢看，不過還是很信任英勇的消防員，也花一番功伕才將戒指剪開，感激隊員們把孩子視同家人們一樣的細心對待，事後送了三箱運動飲料表示感激。

▲脫除戒指的食指，隔了一天仍看得見明顯瘀青，黑了一圈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃同學表示，戒指原本放在右手食指尖觀看，想說套看看，咻！就帶進去了，不知道會這麼難拔，被關節卡住並且手指漸漸腫脹，在家試過剪刀、沙拉油、洗潔精連菜刀都試了，就是沒辦法，戴戒指的地方整整黑了一圈。

母親說，求救斗南消防對，他們非常熱心，戒指套在手上已經3、4天，手指都反黑了，打電話去消防局，他們叫我們馬上過去，一到達他們看完馬上大大小小的器材一直翻找，後來用最大支的破壞剪嚇得我都不敢看，一直最後聽到歡呼聲說開了，我才放下心中的大石頭，當場他們也很開心，為我們解決了一件不可能的任務。

▲脫除戒指的食指，隔了一天仍明顯腫脹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南消防分隊隊員周虹均說明，本分隊28日中午接獲民眾報案說戒指卡在食指3天左右，經評估發現手指關節處已經嚴重變形腫脹及化膿情形，立刻與民眾溝通給予心理支持之後在患處先做保護措施，立即以破壞器材對戒指進行破壞，所幸三分鐘之後戒指順理脫除，並立即提供冰包讓民眾進行冰敷後進行簡單包紮，並提醒如任何不適，還是必須到醫院檢查。

▲高中生的母親事後將事件貼上臉書社團，對消防隊員的細心與耐心相當感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）