喊話把「放他X的屁」翻譯給日媒！　馮世寬：我忍不住心中的痛

記者皮心瑀／台北報導

《日本經濟新聞》報導指我國9成退役軍官赴中出賣情報，退輔會主委馮世寬2日赴立法院備詢前受訪，為此大爆粗口，嗆聲「放他X的屁」。而在面對立委質詢時，馮世寬表示自己昨晚看到報導都沒睡好，「我們國軍將領怎麼連日本人都來污辱」，所以自己回了句不好聽的話，他也非常希望媒體把原話翻譯出去，「我承受任何後果，為什麼？因為我忍不住心中的痛」。

▲退輔會主委馮世寬。（資料照／記者屠惠剛攝）

民進黨立委劉世芳先是問到近年退伍軍人涉共諜案，馮世寬表示，部分人士的確曾去大陸郊遊、打球，做團體活動，他承認有這麼一回事，而當他知道這些，尤其是空軍同仁，都是跟他飛行2、 30年的伙伴，聽到他們被認為有被中共招降可能性，他非常痛心，但他任職過情報署，對於反情報這塊非常熟悉，認為這也有可能涉及認知作戰，目的是為分化。

馮世寬指出，如果有退役軍官違犯國安法律，退輔會會停止他的退輔權益，而2000多名的將官要出國，都是要報備核准才可以出去。另外，馮世寬指出，他們沒有任何能力去大陸經商或洩漏消息，因為以他自己為例，他是上將，領的薪俸不低，但他跟太太還是省吃儉用，都沒有錢去大陸做生意，「做什麼生意，擺地攤嗎？」希望外界不要相信這些報導。

馮世寬也提到，今天早上有記者問他日本媒體的報導，他昨天看到了都沒睡好，「我們國軍將領怎麼連日本人都來污辱」，所以他才回了句不好聽的話，表達他內心的憤恨跟對國軍的信任，但也強調對於共諜這的確是應該要防備。

國民黨立委江啟臣提到，台日應該要合作，怎麼會有這種報導？馮世寬回應，可能對方也有共諜，而他自己非常希望媒體把他罵的髒話翻譯出去，「我承受任何後果」。

國民黨立委陳以信則說，在國會殿堂不應使用情緒用語表達立場，呼籲收回，但馮世寬回答，委員的建議非常好，但要收回是不可能的，他身為一個軍人，士可殺不可辱，「他今天殺了我了，講他兩句應該可以吧」。

對於日本媒體的報導，國防部表示，國軍「為中華民國生存發展而戰」、「為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變，相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助台海及印太區域和平與穩定。