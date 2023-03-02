電瓶沒電反鎖...雲林翁受困車內狂呼救！警破窗救人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉一名老翁離奇受困自家車中，因該名老翁患有幽閉恐懼症在車中驚慌揮手求救，家人見狀也嚇得不知所措，立即報警求救，最後員警家屬同意下破窗救出曾姓老翁，事後檢查發現是汽車電瓶沒電，造成車子無法正常運作、開鎖，曾翁及家屬相當感謝警、消及時救命，否則後果不堪設想。

▲雲林一名老翁受困密閉車中，被家屬發現時幾乎缺氧臉色發白，警員緊急破窗救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局麥寮分駐所於日前中午接獲民眾報案表示，家人受困在車內請求救援，巡佐許耀文、警員邱柏凱獲報立即前往，警方到達時發現73歲的曾姓老翁被反鎖在自己車內，無法脫困，家人表示不知老翁為何會在車內，當家人發現時，從車窗外看見他臉色發白揮手求救，員警救人心切，在家屬及車主同意下，以破窗尾蓋敲破車窗玻璃，順利打開車門救出老翁。

▲雲林一名老翁受困密閉車中，被家屬發現時幾乎缺氧臉色發白，警員緊急破窗救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

曾姓老翁獲救後表示，自己是要到車內拿東西，正在車內翻找時車門突然自動鎖上，他試圖打開車門卻無反應，拿著汽車遙控器操作車門也不動。眼看時間一分一秒過去，車內空氣越來越稀薄，他無法呼吸到新鮮空氣感到心慌害怕，幸好家屬發現報警求助，警、消人員及時趕到救他一命，老翁相當感激。

▲老翁受困車中，家屬（右）求助警方趕快救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事後檢查發現是汽車電瓶沒電，所以車子無法正常運作，他們感謝警、消及時救命，否則後果不堪設想。分局長黃世德肯定員警熱心為民服務，稱讚員警勇敢機智，在第一時間做出正確的判斷，破窗救援，幫助老翁脫困化險為夷。

▲台西警分局麥寮分駐所於日前中午接獲民眾報案表示，家人受困在車內請求救援，巡佐許耀文、警員邱柏凱獲報立即前往。（圖／記者蔡佩旻翻攝）