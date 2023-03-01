　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷最有價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻了

▲▼北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停 捷運族大排長龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO認為板南線是心目中價值第一名。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

北捷路線四通八達，是雙北市民最仰賴的運輸工具。近日一名網友好奇拋問，這麼多路線中，大家會怎麼排出「價值排名」呢？而原PO前三名最愛的就是板南線、淡水信義線與松山新店線。文章引發討論，不少人也認為「板南線唯一屌打全部」，但也有網友直呼「還是看你住哪？那一條捷運才有價值吧」。

一名網友在PTT以「你心中的台北捷運路線價值排名」為標題發文，他表示，還在計劃建造的路線不算，若以現有運行的板南線（藍）、淡水信義線（紅）、松山新店線（綠）、中和新蘆線（橘）、文湖線（棕）、環狀線、機捷線、萬大樹林、安坑輕軌、淡海輕軌等，好奇大家會如何排出「價值排名」呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO也列出心目的的排名，依序為「藍＞紅＞綠＞橘＞環狀＞棕＞機捷＞萬大樹林＞淡海輕軌＞安坑輕軌。」

文章曝光後，網友看法也也不同，「淡水信義線！一條路通山上到市區，而且它的分支都是很重要的地方」、「藍線末段屌打淡水」、「綠線末段其實也吊打淡水」、「藍＞紅＞橘＞綠＞黃＞棕」、「板南線吧，貫穿3站高鐵欸，不猛嗎」、「板南線唯一屌打全部」、「橘線去藍紅綠都方便，紅藍間轉乘很爛」、「橘線其實貫穿北市蛋黃區，松江南京、忠孝新生、東門都很好轉乘，橘線是強在轉乘」。

不過也有網友直言，「引戰廢文...每個人的價值都不同，就算捷運再方便再精華，離自己通勤或生活路線沒有交集是有屁用」、「取決於個人住家+公司+日常生活，我多在同一條線，又不代表那是別人有交集的生活路線」、「還是看你住哪？那一條捷運才有價值吧」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

ET快訊
「台塑集團大功臣」辭世！　深受王永慶倚重
快訊／首見本土猴痘！　一次爆2例
3月「6大補貼」可申請！　最高破10萬
快訊／Gogoro宣布降價！　「6車款」售價調降
快訊／瑪莎3煞圍毆男大生　一審判決出爐！
開工日不憂鬱！　星巴克買一送一來了
蔡天鳳遭碎屍「好友太平間見1幕」震撼腿軟！
王菲「罕見放閃謝霆鋒」甜炸！　私密照外洩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　高雄、新竹男確診感染源調查中

主廚曝「牙籤插高麗菜」延長保鮮　1個月還超清脆！主婦驚：長知識

點「這飲料」被女友提分手！　他傻眼：還有更爛理由嗎？

北捷最有價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻了

搶票要快！清明連放5天「高鐵加開256班加班車」　3／3凌晨開搶

「驚蟄」要來了！快打小人　月亮開運法曝

不是21天！心理研究揭「養成習慣平均天數」　2行為阻止你改變

嘉義水情告急！2月累計雨量0mm　雲林每日10萬噸水救急

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　高雄、新竹男確診感染源調查中

主廚曝「牙籤插高麗菜」延長保鮮　1個月還超清脆！主婦驚：長知識

點「這飲料」被女友提分手！　他傻眼：還有更爛理由嗎？

北捷最有價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻了

搶票要快！清明連放5天「高鐵加開256班加班車」　3／3凌晨開搶

「驚蟄」要來了！快打小人　月亮開運法曝

不是21天！心理研究揭「養成習慣平均天數」　2行為阻止你改變

嘉義水情告急！2月累計雨量0mm　雲林每日10萬噸水救急

向中國籃協宣戰？新疆隊退出CBA　周琦怒：手指骨折逼我打

寧賣地不蓋房！　高雄中小建商爆「每天都有土地釋出要賣」

比特犬衝出門咬傷巴哥犬被罰　「二次未戴嘴套」動保處加重開罰

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

電腦斷層結合AI智慧系統揪出肺癌　善用兩年一次低劑量檢測

「蛋蛋危機」該囤貨？營養師揭2注意點：常溫保鮮期10天

補班日6天掀民怨　民進黨團：支持立法整合假期

梅西百億身家絕配「錶王」　640萬高調綠錶搶風頭

最後機會！尖石「百株櫻花林」佛心開放　園主：花季到3月中

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

他送餐騎上國道服務區　秒吃罰單

新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪

3月6大新制一次看　校園口罩令解除

冷空氣襲台秒跌13度　最冷時段曝

4任女友都是外國人　他嘆「台灣女生像神明」很難追

墾丁吃海鮮7道菜噴3千6！他PO帳單秒引戰

更多熱門

相關新聞

碧潭大樓每坪44萬法拍沒人要　筆錄揭恐怖黑歷史

碧潭大樓每坪44萬法拍沒人要　筆錄揭恐怖黑歷史

新北新店碧潭旁一處中古社區，過去2017年曾發生3死憾事，之後該戶凶宅淪落法拍市場，底價為962萬元。法院筆錄提及，原來該事故屋在2022年6月又再發生一次輕生事故，也就是在短短5年內共4人死亡。專家認為，此戶所發生情事過於恐怖，可能會持續流標。

90%台灣女生有「1優點」　他搭捷運狂讚

90%台灣女生有「1優點」　他搭捷運狂讚

台鐵頻傳落軌「怎不裝月台門」？ 網點2大難關

台鐵頻傳落軌「怎不裝月台門」？ 網點2大難關

一數據證西門町人潮復甦　在地：伴手禮店受惠最多

一數據證西門町人潮復甦　在地：伴手禮店受惠最多

月票應納台鐵　中南部費用應較低

月票應納台鐵　中南部費用應較低

關鍵字：

北捷捷運價值排名板南線淡水信義線松山新店線

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

孫協志、王少偉終於合體：男人之間情誼不變

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面