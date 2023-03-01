北捷最有價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻了

▲原PO認為板南線是心目中價值第一名。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

北捷路線四通八達，是雙北市民最仰賴的運輸工具。近日一名網友好奇拋問，這麼多路線中，大家會怎麼排出「價值排名」呢？而原PO前三名最愛的就是板南線、淡水信義線與松山新店線。文章引發討論，不少人也認為「板南線唯一屌打全部」，但也有網友直呼「還是看你住哪？那一條捷運才有價值吧」。

一名網友在PTT以「你心中的台北捷運路線價值排名」為標題發文，他表示，還在計劃建造的路線不算，若以現有運行的板南線（藍）、淡水信義線（紅）、松山新店線（綠）、中和新蘆線（橘）、文湖線（棕）、環狀線、機捷線、萬大樹林、安坑輕軌、淡海輕軌等，好奇大家會如何排出「價值排名」呢？

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對此，原PO也列出心目的的排名，依序為「藍＞紅＞綠＞橘＞環狀＞棕＞機捷＞萬大樹林＞淡海輕軌＞安坑輕軌。」

文章曝光後，網友看法也也不同，「淡水信義線！一條路通山上到市區，而且它的分支都是很重要的地方」、「藍線末段屌打淡水」、「綠線末段其實也吊打淡水」、「藍＞紅＞橘＞綠＞黃＞棕」、「板南線吧，貫穿3站高鐵欸，不猛嗎」、「板南線唯一屌打全部」、「橘線去藍紅綠都方便，紅藍間轉乘很爛」、「橘線其實貫穿北市蛋黃區，松江南京、忠孝新生、東門都很好轉乘，橘線是強在轉乘」。

不過也有網友直言，「引戰廢文...每個人的價值都不同，就算捷運再方便再精華，離自己通勤或生活路線沒有交集是有屁用」、「取決於個人住家+公司+日常生活，我多在同一條線，又不代表那是別人有交集的生活路線」、「還是看你住哪？那一條捷運才有價值吧」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

