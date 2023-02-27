三重男「沒戴帽騎車三貼」包包隨手亂丟　掉出一把槍5子彈

記者戴上容／新北報導

新北市三重區一名30歲翁男，日前未戴安全帽並與友人騎車三貼，剛抵達友人家時，遇員警上前盤查，過程中翁嫌趁隙丟皮包，未料，包包內掉出一把改造手槍及5顆子彈，員警立刻將翁男逮捕，警訊後依違反槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦外，後續將追查槍枝來源及是否涉及其他刑事案件。

▲新北男包包隨手亂丟掉出一把槍5子彈 。（圖／記者戴上容翻攝）

三重警分局重陽派出所巡佐許為傑及警員林聖智執行巡邏時，在三重區仁愛街425巷，發現翁男騎乘機車未戴安全帽，後方還載人三貼，正停下車輛放置物品時，員警上前盤查，過程中翁男神情有異，閃爍其辭，並數度欲將身上的皮包放在身後，企圖轉移警方注意力，然而這個舉動反而欲蓋彌彰。

許、林等兩警員直覺有異，翁男突然大手一揮，想將皮包往屋內丟，未料，沒丟準，包包因此撞到大門導致皮包鬆脫，許員眼尖發現皮包露出槍械，於是便查驗確認是1把改造手槍及子彈5顆，立刻將翁男逮捕，全案訊後除依違反槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦外，並積極追查槍枝來源及是否涉及其他刑事案件。

三重警分局長張國哲表示，持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，警方將持續查緝非法槍械，全面打擊不法，切勿心存僥倖非法持有、製造與販賣槍械，致身陷囹圄。