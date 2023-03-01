▲新北天空小品休閒農場，試營運推民宿、手作DIY優惠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

現代生活繁忙而緊湊，總讓人透不過氣，因此許多人喜歡趁假期間帶全家大小外出郊遊，親近自然同時也遠離都市塵囂，獲得身心放鬆。新北市政府農業局推薦位於新北市淡水區「天空小品休閒農場」即日起至3月31日前開放試營運（全場採預約制），提供民宿及手作DIY體驗優惠。

坐落於滬尾休閒農業區內的「天空小品休閒農場」以環境永續為經營主軸，主張「共耕、共好、共享」及「生產、生活、生態」的「3＋3」經營理念，農場隨季節變化種植枇杷、蜜柚及木瓜等不同蔬果及各式香料、花卉等作物，所有作物皆採用環境友善方式耕作，不施用農藥、化學肥料及除草劑等化工資材。

▲坐落於滬尾休閒農業區內的「天空小品休閒農場」以環境永續為經營主軸。

農場並取得財團法人慈心有機農業發展基金會核發「綠色保育產品證書」，打造農業與生態共好的永續環境，因此農場田間常可以發現陸蟹等小動物。此外農場也設置太陽能板，除供應農場所需電力，剩餘電力也出售臺電公司，不僅創造農場收入，也實踐農場永續環境理念。

農場場主黃仁聰表示，希望能讓來訪遊客不僅放鬆身心，更能收穫滿滿，農場提供園區專業導覽，為遊客解說場內作物生態，並提供米食DIY活動，供遊客自製碗粿、米糕或湯圓等，來參加DIY活動的遊客將招待下午茶1份，包含手工餅乾及由園區內生產香草沖泡而成的香草茶。

▲天空小品休閒農場米食DIY。

黃仁聰說，未來也規劃以農場內收穫農作物進行DIY活動，以在地食材現場手作，推廣吃在地、食當季理念。農場開幕試營運到3月31日為止（全場採預約制），期間米食DIY活動優惠價250元／人（原價350元），假日住宿享7折優惠（平日5折），並且凡有住宿者DIY活動一律享優惠價200元／人。

農業局長李玟表示，新北市休閒農場分佈於五股、淡水、三芝、雙溪及金山等區，每家農場都各有特色，此外現在淡水「滬尾休閒農業區」正舉辦集章贈好禮活動，只要到完成指定條件即可兌換精美禮品，詳情請見滬尾休閒農業區官網，歡迎大家到新北市遊玩，感受健康環境好生活。

▲天空小品休閒農場提供優質住宿環境。