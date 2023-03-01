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鰻苗捕撈期結束！3／1日起禁止捕撈　違者最重罰15萬元

▲鰻苗捕撈期結束 違者最重罰15萬元。（圖／新北市漁業處提供）

▲落實鰻苗捕撈漁期管制規定，共同維護資源永續。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鰻苗捕撈期即將結束，新北市政府漁業處呼籲漁民，遵守每年3月1日至10月31日禁止捕撈鰻苗規定，讓鰻魚資源得永續利用，違者最高可處15萬元罰鍰。

鰻魚養殖是我國長久以來的傳統產業，目前養殖所需的鰻苗來源需要依賴野生捕撈的天然苗，因此中央開放特定時間讓漁民捕撈鰻苗。而新北市捕撈鰻苗主要在河海交會口附近，主要使用手抄網、小型人力叉手網或小型張網等漁具作業。

▲鰻苗捕撈期結束 違者最重罰15萬元。（圖／新北市漁業處提供）

▲捕鰻苗為我國重要產業。

漁業處表示，為維護鰻魚資源，行政院農業委員會於111年公告修正「鰻苗捕撈漁期管制規定」，自112年起於每年3月1日至10月31日期間，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗；違反規定者，將依漁業法第65條第6款規定，核處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

現鰻苗捕撈期即將結束，新北市漁業處呼籲漁民遵守「鰻苗捕撈漁期管制規定」，勿於禁捕期捕撈鰻苗，讓部分鰻苗得以溯河成長，維持資源永續利用。

漁業處長張麗珍表示，「鰻魚苗」漁汛期適逢冬季並跨越年度，部分漁民藉由捕撈鰻苗賺取「年終獎金」，但為利鰻魚資源量的補充，依現行中央法規，一年之中有8個月是禁止捕撈的，有限制的採捕讓漁業資源得以永續利用，產業得以持續發展。

▲鰻苗捕撈期結束 違者最重罰15萬元。（圖／新北市漁業處提供）

▲每年冬季在河口海域捕撈鰻苗是部分漁民收入來源之一。

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