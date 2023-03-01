男友掰咖進羊肉爐店「老闆一看勸少吃」　半夜慘送急診：差點GG

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友發文勸世，透露男友幾天前腳受傷，引發蜂窩性組織炎，就診完當晚，她突然嘴饞想吃羊肉爐，兩人便衝去吃了，起初老闆看到男友腳傷，還勸別吃太多，但他們不以為意，沒想到半夜真的出事了。

女網友日前在論壇「zuvio」娓娓道來，男友前幾天工作時，腳不慎被刀片割傷，本以為回家擦個藥就沒事了，怎料隔天早上起床，腳腫得跟麵龜一樣，於是她立刻帶對方去急診，「醫生看一眼馬上就判定是蜂窩性組織炎，當下聽到都傻了。」

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到了晚上，她見天氣蠻冷的，便提議一起去吃羊肉爐，結果才進到店裡，老闆看到一旁掰咖的男友，忍不住提醒「腳傷不要吃太多羊肉！」

▲若身體處於發炎狀態，不適合吃羊肉爐。（圖／翻攝自zuvio）

面對老闆的一番話，兩人都不當一回事，還是照常吃喝，沒想到男友半夜突然痛到睡不著，甚至無法呼吸，嚇傻的她連忙叫救護車，「醫生說再晚幾步他就沒救了，問我有沒有吃羊肉跟內臟類，我才知道老闆不是在開玩笑。」

值得一提的是，薑母鴨、羊肉爐等進補的料理，不適合孕婦、有慢性疾病、心血管疾病、痔瘡、胃潰瘍、感冒或有傷口的人吃，醫師就提醒，若身體是在發炎的狀態，例如剛拔完牙或蜂窩性組織炎，是不宜吃這些燥熱型食物的，吃太補反倒引起更大的免疫反應。