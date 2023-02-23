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老闆下令「載冰棒」！他和客戶聊10分鐘　秒被奪命call慘崩潰

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲老闆隨時都在監控員工位置，讓原PO身心俱疲。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

定位APP「Zenly」（冰棒）在2月初下架，讓一名上班族鬆了一口氣，發文大吐苦水，說老闆之前要求每個員工都要下載APP，他們在外面跑業務都會被監控，有次他巧遇客戶，在外面多聊了10幾分鐘，就被老闆奪命連環叩，不禁直呼身心疲累，「我只是賣你8小時的工時，怎麼一點隱私全都沒有！」

這位上班族在爆料公社APP的匿名公社發文，開頭就直呼「大家都知道冰棒APP最近被下架了，想到我可怕的老闆，我就鬆了一口氣！」接著透露原因，「老闆之前要求我們都要下載冰棒定位，我們在外面跑業務都要隨時被定位。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社APP）

▲原PO開心終於擺脫定位APP。（圖／翻攝自爆料公社APP）

他就曾在外面連鎖咖啡店遇到一個客戶，聊了10幾分鐘就被老闆「奪命連環call」，問他為什麼在咖啡店待那麼久，「我跟老闆說遇到XX客戶，就聊了起來，結果老闆覺得我騙他，認為我就是在偷懶。」此外，老闆叫員工回公司開會，還會隨時監控位置，「說我們是烏龜在開車嗎？拖延時間故意不回公司。」

後來只要下班跟假日，原PO就會把定位關掉，沒想到有次周一上班時，卻被老闆檢討「為什麼故意關掉定位？」讓他崩潰不已，「天啊！我只是賣你8小時的工時，怎麼一點隱私全都沒有！去哪裡都要跟你匯報嗎？」

慶幸的是，冰棒下架後，老闆暫時沒有找到替代的APP，也和同事們說好，如果老闆再要求安裝類似APP，就一律拒絕，「只是不知道這樣有沒有違反勞基法？實在很疲勞！」

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