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Apple稱「醫院有道歉」又炎上　白色天空：馬偕欠醫護一個道歉

▲▼Apple抱怨無床躺。（圖／翻攝自Facebook／黃暐婷 APPLE）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人Apple（黃暐婷）25日凌晨陪男友發燒送急診，認為急診有空病床卻不能躺「沒有人情味」，引發網友不滿。事後，Apple發文解釋原委，但內文提到「醫院有對於防疫期間分流造成的不便向我們道歉」又引發網友怒火，留言砲轟「為什麼醫院要因為防疫規定跟妳道歉？」

護理師粉專「白色天空」發文指出，如果交通部不需要為了行人不能過紅燈而跟行人道歉，那為什麼醫院要為防疫政策向病人道歉？「馬偕醫院如果這個道歉是真的，馬偕醫院你真的欠所有醫療人員一個道歉！」

「白色天空」在文中指出，醫護人員遵照SOP是為了保存醫療能量及快速啟動，或許在不知情的路人眼裡「只是一張床」、一個不近人情的防疫政策，但醫療之所以必須把從業人員訓練成100％正確率，正是為了「醫療的稀缺必需公平的分配」、「醫療人員的快速合作降低死亡率」這兩件事。

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「白色天空」舉例，院方比誰都知道，醫療人力、設備、床位的不足，如果今天病人靠「靠夭」方式而非檢傷分類討到一張床，明天是不是就會因為跟男友吵架來要一台呼吸機？「我就問你道歉的馬偕醫院，你可以保證接下來都沒有重大災難塞爆急診？所有醫療能量都夠用？如果不行，你為什麼要在一線照SOP行事時，扯後腿道歉？」

「白色天空」表示，第一線遵照SOP行事，是為了跟各部會快速有效地溝通，減少人為誤會，因為當所有人SOP一致，緊急情況下就不需要考慮「人為調整」，能以最快速直接的方式接手，提供最完整治療，也降低病人漏接情況，所以光病人的分流安置，本身就是感控加上內部溝通的方式，讓醫護可以知道誰做過什麼？誰需要進一步治療？誰需要住院？誰需要觀察？「而不是需要急救時，發現床上躺的是夾到手的，或是打開隔離房，裡面坐的是烙屎怕冷的。」

▲▼Apple稱「醫院有道歉」又炎上　白色天空：馬偕欠醫護一個道歉。（圖／翻攝自IG／appleweiting）

▲Apple發長文解釋原委，結果提到「醫院有道歉」又引發網友不滿。（圖／翻攝自IG／appleweiting）

「白色天空」認為，病人家屬當然不懂醫院運作，但院方可以教育跟說明，「造成不便道歉是哪招？」這樣是不是變相鼓勵「會吵有糖吃？」因為長期以來臨床遇到糾紛，無論是非對錯，高層都壓著一線護理師陪笑道歉，或說醫護「態度差」、「觀感不佳」，「我就問你一個上吐下瀉發燒不舒服，是為什麼需要掛急診？」

「白色天空」指出，馬偕公關想息事寧人，低聲下氣道歉了事，結果現在人家整個拿翹起來，在IG發文稱「（院方）也很有誠意試著解決我們當時遇到的問題，讓以後的醫病環境更好」，這不就是在批評醫院遵守防疫政策讓「醫病環境很差」嗎？是阿，醫護怎麼不乾脆奉茶、端泡腳湯出來？讓病人「即時獲得百分百的照顧」呢？

「白色天空」反問，「哪個醫療措施是讓病人家屬進來會感到爽的？連自費打醫美雷射都痛到哭出來好不好！現在是鼓勵所有病人家屬感到不爽，就投訴媒體『沒人情味』、『不知變通』是嗎？好獲得院方『有誠意的道歉』，還是拿來讓病人家屬為難一線？說穿了，想要道歉了事的馬偕公關及高層，只是你沒有在一線處理每天都都多到爆的『心急大過身急』的家屬與病人，所以『何不食肉糜』而已。」

▼網友留言質疑「到底醫院為什麼要跟妳道歉？」（圖／翻攝自IG／appleweiting）

▲▼Apple稱「醫院有道歉」又炎上　白色天空：馬偕欠醫護一個道歉。（圖／翻攝自IG／appleweiting）

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