「打破百顆雞蛋」超慘畫面曝光　店員完了：怎跟老闆交代？

▲整箱蛋被打破，原PO崩潰了 。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

近日全台話題都圍繞著「缺蛋」的話題，像是買蛋撲空、蛋價高漲等。不過一名網友今（24）日稍早PO出一張「慘蛋現場」畫面，原來他手殘失誤，不慎把雞蛋打翻了，蛋液流滿地，引發千名網友看傻眼回應「全台灣的怨念」、「完蛋芭比Q了」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，接著愧疚又想哭表示，今天蛋商只送來一箱新鮮白色雞蛋，結果一不小心被原PO打翻了，讓他剉咧等哀求「該怎麼跟老闆交代？」

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照片可見，目測雞蛋有百顆左右，豈料幾乎碎滿地，地板上蛋液四溢，畢竟全台鬧蛋荒，實在讓人看了可惜又慘不忍睹。據了解，未洗選雞蛋一箱（20 台斤，約有200顆雞蛋）；洗選盤裝雞蛋一箱（24 台斤， 約有240顆蛋）。

文章曝光後，引來千名網友哀喊「完了！蛋商都平均分配，你要多叫還沒有。老闆要哭了」、「損失慘重」、「完了芭比Q了」、「完了，這輩子你別想退休了」、「賣器官囉」、「因為你這樣又開始缺蛋了」、「全台灣的怨念」、「一箱可能要賠一萬了吧」、「會被排隊的老人罵死」、「你這個可是重罪呀」。

▲網友看傻眼了。（圖／翻攝爆怨公社）



也有網友歪樓回應，「煮成蛋花湯送給老闆」、「離職你就是老闆」、「說剛有地震」、「1250元付一付就好，清潔比較麻煩」、「打翻賠錢還好，重點很難清，久了很臭」、「刮起來做成蒸蛋」。

針對蛋荒危機，農委會主委陳吉仲昨（23日）宣布投入33億元推動禽舍改建計畫，徹底解決一再缺蛋的根本問題，並進行雞蛋進口短期專案，解決燃眉之急。