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機長錯過機場宵禁！335乘客在天上飛7小時　又回到原機場

▲▼機師,機長,飛行員,駕駛艙,飛機。（圖／CFP）

▲機長原本判斷能在宵禁時間前抵達降落機場，沒想到卻遇到排隊，最終原地折返。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本航空一架原定19日晚間從東京羽田飛往福岡的班機，因為起飛延誤，導致錯過福岡機場的宵禁時間，無法降落，只能改降落於關西機場，沒想到又因為當地沒有足夠的交通工具與住宿可以安置機上的335名乘客，因此飛機在加完油後，又再度起飛，折返回羽田機場，而這架飛機就這樣耗費了7個小時又回到原點。

根據《日本電視台》報導，日航331航班原定19日晚間6時半從羽田機場出發，但受到強風影響，導致該航班延誤了近2個小時，才在晚間8時多起飛。然而福岡機場設有宵禁時間，為了周遭居民的生活品質，若非提前申請，基本上航班超過晚間10時就不被允許降落。

日航311的機長判斷，應該能夠在2個小時內抵達目的地，因此並未提前申請，便從羽田機場出發。然而當晚10時，他們卻仍在福岡機場附近的海上盤旋，因為當時至少還有10個班機等待降落。由於超過宵禁時間且未提前申請，該航班最終只能折返。

▲▼ 日本航空公司 全日空 ANA。（圖／達志影像／美聯社）

▲日航最終提供每位乘客2萬日幣（約新台幣4500元）的補償金。（圖／達志影像／美聯社）

日航表示，最初計畫要改降落於福岡機場附近的北九州，然而當地沒有交通工具可以安置機上335名乘客，於是放棄該計畫，改飛至距離福岡機場約450公里的關西國際機場，並於晚間10時59分降落。然而抵達關西後，機組人員卻又告訴乘客，不得在此下機，必須全機返回羽田。

原來同樣也是因為時間太晚，日航無法在關西調度交通工具與住宿地點安置335名乘客。該航班最終又在關西機場加了3個小時的油，才在20日凌晨2時左右，起飛返回羽田。在歷經7個小時的混亂，繞了一大圈，331航班終於在凌晨3時重新降落在羽田。

機上乘客事後每人獲得2萬日幣（約新台幣4500元）的補償金，並在日航安排的旅館內休息，同時改簽20日的航班，才順利抵達福岡。

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