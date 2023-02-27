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他貼「止痛貼片」隔日離奇暴斃！體內驗出大量吩坦尼　女友被逮

▲▼吩坦尼止痛貼片,Fentanyl Transdermal Patch。（圖／達志影像／美聯社）

▲吩坦尼止痛貼片效力比嗎啡還強。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本一名50歲男子日前被發現陳屍於女友家中，經法醫相驗後，在他體內驗出過量的強效麻醉成分「吩坦尼（亦稱芬太尼，下稱吩坦尼）」，死因則為藥物中毒。警方調查後發現，他的女友前一天在他胸口貼了數片吩坦尼止痛貼片，並讓他服用有肌肉鬆弛成分的藥物，導致死者暴斃，因此依傷害致死與違反麻醉藥物取締法嫌疑將其逮捕。

根據《朝日新聞》報導，47歲的嫌犯與50歲的男友交往多年，然而男方2022年11月23日到訪她家時，她卻在男友的胸口周圍貼上多片吩坦尼止痛貼片，並讓其服用具有肌肉鬆弛藥效的藥物。嫌犯的同住家人隔天早上發現男子失去意識倒在室內，隨即通報110，然而男子仍不治身亡。

吩坦尼是一種強效的類鴉片止痛劑，止痛效力比嗎啡還要高出50至100倍，屬於二級管制藥物，常用於手術麻醉或是癌末、重度疼痛的病患，副作用強，容易上癮。女子所持有的吩坦尼止痛貼片與肌肉鬆弛藥物都是自己就診後所拿到的處方藥物。

男子的遺體經法醫相驗後，驗出過量的吩坦尼成分，警方認為女子涉嫌重大，因此依傷害致死與違反麻醉藥物取締法嫌疑將其逮捕。而她被逮後則供稱，「不知道這樣會害他死掉。」警方目前仍在調查具體細節，以釐清事件經過。

 
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