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賴清德挺蔡培慧批縣府「放空城」　籲給南投一個機會

▲▼赴南投名間、水里、集集參香祈福 賴清德：如果蔡培慧當選要建設南投，算他一份。（圖／民進黨提供）

▲賴清德（右二）今天前往南投輔選蔡培慧（左二）。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選下周登場，民進黨主席賴清德26日輔選行程滿檔，連跑3場參香行程外，晚間將赴竹山造勢晚會助講。賴清德直指，過去縣長帶領的南投縣府很像放空城，才會20、30年都無法解決問題，要人沒人、要經費沒經費，喊話要給南投一個機會，讓民進黨候選人蔡培慧當選，主動來幫忙解決問題。

▲▼赴南投名間、水里、集集參香祈福 賴清德：如果蔡培慧當選要建設南投，算他一份。（圖／民進黨提供）

賴清德今天在蔡培慧、民進黨立委羅美玲、南投縣議員沈夙崢、吳棋楠、王秋淑、名間鄉鄉長陳翰立、水里鄉鄉長葉銘豐，以及前草屯鎮長洪國浩、前集集鎮長陳紀衡等黨公職陪同下，接連至名間鄉赤水北天宮、水里鄉永豐宮、集集鎮長安寺拜廟祈福，向神明祈求國泰民安，也為蔡培慧加油，希望鄉親支持，一起讓蔡培慧高票當選，「為南投爭一口氣」。

賴清德表示，這段時間幾乎每周都來幫蔡培慧助選，不論到哪裡她都可以講出為地方解決的問題和爭取的建設，也得到當地民代、鄉親的感謝，所以拜託大家支持蔡培慧，希望大家給南投機會，「南投不能四處出問題」。

賴清德進一步表示，南投要進步、種種問題要解決，譬如說垃圾的問題，大家希望可以有大間醫院可以照顧縣民的健康，或者是要發展觀光，這都需要好人才，需要可以解決問題的好立委蔡培慧。

賴清德強調，過去縣長帶領的縣府很像放空城，才會20、30年問題都沒辦法解決，要人沒人、要經費沒經費，是這2、3年來蔡培慧擔任委員、執行長，一起和羅美玲、當地民代一起幫忙解決，「南投還有很多問題要解決，所以讓蔡培慧當選來解決各地問題，就是給南投一個機會，讓她當選，她會主動常來這裡幫忙解決問題」，如果蔡培慧當選要建設南投要算賴清德一份。

▲▼赴南投名間、水里、集集參香祈福 賴清德：如果蔡培慧當選要建設南投，算他一份。（圖／民進黨提供）

▲▼赴南投名間、水里、集集參香祈福 賴清德：如果蔡培慧當選要建設南投，算他一份。（圖／民進黨提供）

▲▼赴南投名間、水里、集集參香祈福 賴清德：如果蔡培慧當選要建設南投，算他一份。（圖／民進黨提供）

▲▼赴南投名間、水里、集集參香祈福 賴清德：如果蔡培慧當選要建設南投，算他一份。（圖／民進黨提供）

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