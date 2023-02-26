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挺蔡培慧就是挺務實台獨？　藍：能像林明溱一樣把農產品銷陸嗎

▲副總統暨民進黨主席賴清德於二二八連假預計在南投連跑9間宮廟、4場造勢活動，為蔡培慧力拚勝選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲民進黨主席賴清德於二二八連假預計在南投連跑9間宮廟、4場造勢活動，為蔡培慧力拚勝選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投補選選情加溫，國民黨南投縣委員會今（26）日於竹山鎮三元宮前舉行「南投人三問蔡培慧：挺萊豬擋疫苗，還要擋農產外銷？」 記者會，南投縣議員游顥、文傳會副主委林家興、副發言人呂謦煒等出席，共同對蔡培慧和民進黨提出三問，質疑蔡培慧繼「挺萊豬」和「擋疫苗」後，難道還要「擋南投農產外銷」嗎？

游顥指出，蔡培慧既支持萊豬、還擋疫苗、又要擋南投農產外銷，根本沒資格選南投立委，看看目前蛋荒時期，民進黨部會首長卻都來跟蔡培慧一起拚選舉，南投人要他們滾蛋，好好解決蛋荒，不要來這邊擋農產品的外銷！僅當過不分區立委的蔡培慧，真的了解南投嗎？不瞭解南投的蔡培慧選了好幾次，不要欺騙南投人的智慧勒索同情票，呼籲民眾一定要出來把蔡培慧「三振出局」。

游顥直言，蔡培慧質疑林明溱出國次數，其實蔡培慧應該翻翻資料，林明溱每次去大陸都是當南投的「最佳推銷員」，反觀蔡培慧做了什麼？會幫南投農民行銷農特產嗎？還是「挺賴清德就是挺蔡培慧」，就是挺「務實台獨」嗎？民進黨造成兩岸困境，蔡英文躲得好好的，鄉親排疫苗多辛苦，蔡培慧卻擋疫苗，現在還想用「務實台獨」讓南投的農特產品銷不出去，「妳是不是站在農民的對立面？虧妳還是農陣出身的！」

游顥強調，南投最需要「貨出去、人進來」，蔡培慧有能力帶兩岸與國際觀光客到南投消費嗎？蔡培慧只會騙、只會擋，但南投人需要的是外銷跟實績！林明溱當選立委能配合許淑華縣長，外銷南投的農特產，我們這群熱愛鄉土的南投人一定要讓蔡培慧「三振出局」。

林家興質疑，林明溱本人在縣長8年任內參與縣府主辦的因公出訪行程僅14次，其中包含中國大陸、香港出訪行程僅11次，而且去都是觀光推廣交流及農特產品展銷活動，除了展售外銷1億1800萬之外，還有2億3500萬的合約並執行出貨，加起來超過3億5000萬，為南投鄉親創造農產外銷的好成績。請問蔡培慧、賴清德主席及民進黨的朋友，你們竟把這些南投農產驕傲的好成績當作選舉的抹黑攻擊，到底是否願意幫南投人賣農產品？會幫南投爭取商機嗎？還是你們希望讓南投貨出不去、人進不來，讓南投鄉親損失慘重？

林家興並公開提出三問，質疑蔡培慧及民進黨，能把農產品賣到大陸嗎？難道蔡培慧不願意為南投人出訪爭取商機嗎？蔡培慧能夠讓觀光客進到南投來嗎？這些過去都是林明溱實實在在做到的好成績，他上任前觀光人次僅400多萬，到疫情前最高超過750萬人次，翻了足足快一倍，南投鄉親都很有感，請民進黨好好做事、蔡培慧不要再抹黑造謠，別把人家在地深耕、犧牲奉獻為南投的政績拿出來攻擊。難道蔡培慧出來選是想害南投嗎？請問今天下來輔選的陳建仁院長，認同這些害慘南投、影響南投出口及觀光的選舉操作嗎？

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