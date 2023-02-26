綠狂咬兒子月領8萬　林明溱火大點名林錫耀：拿政治獻金坐領高薪

▲侯友宜今日南下輔選林明溱。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

228連假也是南投立委補選黃金周，繼昨日台北市長蔣萬安下南投立挺國民黨候選人林明溱，強調「執政黨在國會不缺投票部隊」，新北市長侯友宜今（26）日上午也到南投幫國民黨候選人林明溱輔選。面對民進黨集中火力狂攻，林明溱曾拿政治獻金讓兒子林儒彬月領8萬元。林明溱則點名民進黨副秘書長黃建嘉、民進黨秘書長林錫耀、洪耀福、民進黨縣議員沈夙峥等人，過去也領政治獻金當薪水當作反擊。

林明溱表示，最近收到一份資料，黃建嘉過去的長官是屏東前縣長潘孟安，也以政治獻金支付薪水給黃建嘉，一次8萬元，而且，還可以一個月內還領2次的薪資，等於一個月薪水16萬元。另外，林錫耀及洪耀福也在蔡英文競選總統期間，以政治獻金領取薪水，兩人每月薪資約10萬元，都連續領6個月，一共領了120萬餘元，甚至立委蔡易餘，也是以政治薪金支付薪資，薪水從6萬元到20萬元。

林明溱批評，還有更離譜的，民進黨縣議員沈夙峥，口口聲聲說不能讓年輕人有剝奪感，自己卻佔著民進黨的肥缺，過去領過蔡英文的政治獻金當薪水，一個月薪加年終高達10萬元。打個選戰竟然可以領這麼高的薪水？還可以發年終？而且這些人還不一定有做事，其程度讓人作噁，攻擊別人之前，卻沒有先刮自己的鬍子。

林明溱進一步痛斥，民進黨以抹黑方式攻擊對手，卻忘了自己曾經以政治獻金領過薪水。這次的補選，卻不准別人這麼做？刻意帶風向誤導選民，又是一次的「綠能你不能」，如此雙標政黨，要如何讓人民信賴？