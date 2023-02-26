農委會提蛋荒解決辦法　游淑慧一看嘆：17年前就有了

▲國內雞蛋荒惹民怨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內蛋荒問題引來民怨，立法院經濟委員會將在3月1日邀請相關部會報告缺蛋議題，農委會26日送抵的書面報告提出6大解方，卻遭國民黨台北市議員游淑慧質疑，跟17年前的辦法一模一樣。

農委會書面報告中提到，短期有3巷輔導措施，首先，積極協調蛋商及加工業者調度雞蛋，透過各地蛋商及運銷業者加強橫向調度補足各超市、超商、賣場、傳統市場及餐飲等各通路，滿足消費者需求；第二，辦理專案進口雞蛋今年3月底前達500萬顆，補足加工原料蛋缺口，提升雞蛋調度能力；第三，辦理蛋品冷鏈計畫，補助雞蛋運銷及加工業者設置冷藏庫及加購冷藏車，提升蛋品冷藏運銷調度能力。

至於中長期輔導措施，農委會3方向包括全力推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水簾環控禽舍，以降低極端氣候及禽流感的影響及提升產蛋效率；第二，辦理蛋中雞場增產獎勵計畫，淘汰逾齡寡產母雞，加速更新母雞群，提升雞蛋整體產能與蛋品品質；第三，因應國際禽流感疫情，持續辦理專案進口蛋種禽，視產業需求，適時協調種雞業者增加蛋種雛雞數量，並密切掌握進口期程及數量。

不過，游淑慧發現，有關「全力推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水簾環控禽舍」，早在17年前政府就已制定「家禽場圍網及設置水簾式環控禽舍補助作業注意事項」，讓她批評「台灣到底有多少雞舍啊，補助改建了17年了，還沒改完……」。

有關缺蛋一事，國民黨籍經濟委員會召委呂玉玲已排定議程，3月1日將邀請國發會、經濟部、農委會、公平交易委員會等相關部會首長就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告，並備質詢。