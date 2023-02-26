台南88槍2煞逃亡大陸瘦了！案情堅不吐實　1天吃3餐還要加宵夜

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案，洪、孔2嫌26日上午7時許，由專案小組進行偵訊，台南市警刑大大隊長林宏昇下午指出，專案小組已完成2嫌偵訊筆錄，確認2嫌涉嫌槍砲、恐嚇、國安法及兩岸人民關係條例罪嫌，將移送台南地署讓檢察官複訊，專案小組並建議檢察官向台南地院聲押禁見2嫌。

▲台南市刑大隊長林宏昇表示，確認2嫌涉嫌槍砲、恐嚇、國安法及兩岸人民關係條例罪嫌，將移送台南地檢署歸案偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宏昇大隊長指出，洪、孔2嫌專案小組已完成偵訊筆錄，確認2嫌涉嫌槍砲、恐嚇、國安法及兩岸人民關係條例罪嫌，將正式移送台南地署讓檢察官複訊，由於專案小組調查發現該犯罪集團持有槍枝，另有相關協助、接應共犯在逃，並有相關案情待進一步調查釐清，專案小組建議檢察官向台南地院聲押禁見2嫌。

對於外界關心是不是2嫌逃亡生活過得不好，身形似乎消瘦不少，林宏昇指出，2嫌確有此說，像26日2嫌的早餐吃豬排蛋土司，奶茶，中午吃便當，25日晚餐也是吃便當，但晚上2嫌肚子餓，又去超商買麵包給2嫌吃，的確2人落網後的身形比較案發前消瘦許多。

台南市警局26日下午3時多，將洪嫌2人移送台南地檢署歸案，並由檢察官進一步偵訊，據了解本案相關5名犯嫌均被檢察官聲押獲准，洪、孔2人係主嫌及槍手，預料檢察官複訊告一段落，會向台南地院聲押禁見2嫌。