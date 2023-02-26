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快訊／台南安南區大安街發生住宅火警　4戶起火冒煙全力滅火

▲台南安南區大安街發生住宅火警，4戶連棟式建築起火冒煙，消防人員全力滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安南區大安街發生住宅火警，4戶連棟式建築起火冒煙，消防人員全力滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區大安街26日下午3時10分許，發生住宅火警，消防局馬上派遣安南、安和、土城、和緯、公園、特搜等6個分隊17車33人前往搶救，安南車組迅速到達，發現係連棟式住宅有4戶在起火冒煙，消防人員馬上接駁多條水帶，全力射水搶救，並疏散現場民眾，火勢在消防人員全力搶救下，於下午近4時撲滅，馬上進行殘火處理及排煙作業，幸好無人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

▲台南安南區大安街發生住宅火警，4戶連棟式建築起火冒煙，消防人員全力滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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