快訊／台南安南區大安街發生住宅火警　4戶起火冒煙全力滅火

桃園市龜山區1棟4層透天民宅上午10時許發生火警，火勢從一樓起火，濃煙竄燒迅速，消防救雲梯車在4樓救出18歲的陳姓男子和連姓女友。但陳男的15歲弟弟單獨在3樓臥室，被找到時已昏迷不醒、呈現OHCA狀態，送醫搶救後宣告不治。據了解，陳家1樓堆積大量口罩，疑似造成火勢迅速延燒，而兄弟倆平日和父母、爺爺一家五口同住，出事時大人剛好都有事外出，家屬突然聽聞噩耗趕往醫院，都忍不住情緒崩潰。