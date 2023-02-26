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社會 社會焦點 保障人權

運動公園試槍！廁所鏡面、路邊報廢車留20彈孔　警逮4嫌到案

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金馬聯合服務中心前慢速壘球場旁的洗手間外牆鏡面，近日驚見數道彈孔！有不明人士持空氣槍加鋼珠彈，朝廁所鏡面、路邊報廢車輛射擊，打出20餘處凹裂孔洞，由於公共運動空間已發生數起類似破壞案例，對於這種蓄意破壞行為，警方也立即展開調查，並火速逮捕涉有重嫌的劉姓等4名男子，詢後依刑法毀損、毀損公物罪等罪函送福建金門地方檢察署偵辦。

▲▼ 金馬聯合服務中心前慢速壘球場旁洗手間外牆鏡面，近日疑似有民眾以BB槍射擊鏡面留下多處孔洞。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門運動公園驚見彈孔，大膽怪客廁所外試槍落網了。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

有民眾在社群平台上發文，稱金城鎮運動公園公廁玻璃及城區某修車場之報廢車輛，遭不明人士持空氣槍加鋼珠彈射擊，造成多處鏡面、玻璃破裂，並留下20餘處彈孔。

▲▼▲金門運動公園驚見彈孔，大膽怪客廁所外試槍落網了。（圖／記者林名揚翻攝）

警方看到發文後，連忙趕赴現場釐清案情，經多方比對後，發現一輛白色福特權利車輛搭載4名男子涉有重嫌，警方遂火速通知劉姓等涉案4名男子到案說明，並扣押玩具手槍2把、二氧化碳鋼瓶1支及鋼珠彈18顆等證物，警詢後依刑法毀損、毀損公物罪等罪函送福建金門地方檢察署偵辦。

▲▼▲金門運動公園驚見彈孔，大膽怪客廁所外試槍落網了。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局表示，台灣目前國內法律規定為威力小於20焦耳/平方公分（於6mmBB彈動能5.7焦耳）都是合法的。警方此次查獲之空氣槍和鋼珠彈等將近一步測試鑑定，如威力超過20焦耳/平方公分，另將再依槍砲彈藥刀械管制條例移送，呼籲民眾切莫以身試法。

金城分局也指出，任何危害社會秩序等脫序行為，警方將秉持毋忘毋縱之態度，依法嚴懲，絕不寬貸，更不容許藉機滋事者挑戰公權力行為，以確保民眾生命、財產安全

▲▼▲金門運動公園驚見彈孔，大膽怪客廁所外試槍落網了。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼▲金門運動公園驚見彈孔，大膽怪客廁所外試槍落網了。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼▲金門運動公園驚見彈孔，大膽怪客廁所外試槍落網了。（圖／記者林名揚翻攝）

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