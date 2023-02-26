牛排館自助吧「公勺挖冰淇淋對嘴吃」　沒品客人來自韓國身分曝

記者白珈陽／台中報導

太不衛生又噁心！日前一行約18人的外國客，至台中市太平區一家牛排館用餐，其中1人在自助吧盛冰淇淋時，竟直接使用公用冰勺對著嘴吃，吃完再將冰勺放回，讓一旁用餐的顧客看了直呼噁心。據了解，該群外國客來自韓國的高中棒球隊球員，受邀來台參加某俱樂部的聯誼活動。

▲外國客在牛排館自助吧直接公用冰勺吃冰淇淋。（圖／記者白珈陽翻攝）

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日前日本發生17歲少年到知名迴轉壽司店，對著醬油瓶偷舔、把口水沾到轉盤上的壽司，並將過程拍下上傳網路，引發軒然大波，甚至造成母公司市值蒸發170億元。經此一事，讓民眾更加重視餐廳衛生安全，未料過沒多久台灣也發生類似事件，不過這次主角不是本國人，而是外國客。

近日網路流傳一段影片，一名男子在餐廳自助區裝盛冰淇淋，使用公用冰勺直接吃了起來，吃了一口之後又把冰勺放進冰桶再挖一勺、又拿回嘴邊啃一口，最後將恐沾滿口水的冰勺放回原處。

影片旁白顯示，「發生這種事情始料未及；他們用餐時把桌面、地板用得凌亂，還夾了一堆東西放在桌上不吃，相當浪費」；針對男子行為，旁白說，「我們想過很多情況，但是這麼餓的，還來不及回來座位就開吃的，真的是想都不敢想」。

▲外國客將直接對嘴吃過的冰勺，放到冰桶再挖一勺。（圖／記者白珈陽翻攝）

該間餐廳是一家位於台中市太平區的牛排館，陳姓店長表示，22日一群約18名外國人來用餐，其他客人發現該群人其中1人出現上述行為，並且錄影存證，店家了解情況後便立即向外國客試圖溝通，但由於雙方語言不通，就沒有下文。

據指出，該韓國棒球隊員是一群高中生，獲邀來台參加某俱樂部的聯誼活動。

▲該牛排店位於台中市太平區。（圖／民眾提供）