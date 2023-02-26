台中女開250萬BMW被撞！白髮翁下車看兩眼「趕上班」肇逃

記者許權毅／台中報導

假負責真肇逃！台中一名楊女8日駕駛新車價約250萬起跳BMW 5系列轎車上路，行經東區停等紅燈時，遭後方一名男駕駛追撞，雙方原本下車了解狀況，不料男子突然又稱「趕上班」跳回車上肇逃，獨留下楊女站在街頭，也不知對方電話或身分。第三分局交通分隊員警獲報後，查出是一名69歲尹男，但尹男搞消失無法聯繫，經員警下班後探訪尹男出沒地，3日後順利在北區找到他，依法告發，並讓楊女順利求償。

▲台中一名楊女駕駛BMW遭後車追撞，對方一名白髮翁下車查看後卻稱「趕上班」離開肇逃。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第三分局交通分隊調查，46歲楊女8日傍晚17時許行經東區精武路與南京東路口，車輛已經靜止停等紅燈，不料後車駕駛卻突然「親上來」，追撞楊女BMW 5系列轎車車尾，雙方趕緊打起雙黃燈在路中下車查看，白髮的男子卻稱「趕著上班」馬上駛離，並未留下任何聯絡方式，讓楊女又驚又氣地獨自站在路中報警。

交通分隊員警陳慶同到場後，立即調閱楊女行車紀錄器，確定白髮男肇事逃逸，並循線查出身分為69歲尹姓男子，但尹男電話不通，無法聯繫。員警陳慶同不放棄，積極調閱監視器找人，查出尹男常出沒在北區，並利用下班後凌晨時分前往找人，終於在11日凌晨2時許找到尹男，完成後續資料，依法告發。

楊女經由警方協助，順利找到肇事者賠償，特別送上手寫卡片跟蛋糕給陳慶同，以感謝員警的協助。第三分局交通分隊指出，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰緩，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。民眾駕駛車輛若不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，均勿任意離去，以免吃上肇事逃逸罰單，更得不償失。