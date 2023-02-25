大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

▲菸害防制法通過，教育部也發文大專校院撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

《菸害防制法》修正案在1月12日三讀通過，並在本月15日經總統修正公布，內容明訂大專院校全面禁菸等重點，而教育部也在本周二（21日）發文各大專校院，落實菸防法規定，在2月底前撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物，並在所有出入口設置明顯禁菸標示，並研訂宣導方式與管道，務必使教職員工生、警衛、駐警及校內委外商店廠商等人員均能獲知新規範。

《菸害防制法》在本月15日經總統修正公布，內容明訂大專院校全面禁菸、購買菸品與加熱菸的年齡從原先規範的18歲提高到20歲等重點，而目前148所大專校院中，僅有76校（51%）為無菸校園，教育部為配合新法，也在本周二發文給各大專校院，要求落實菸防法相關規範。

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教育部在發文中提及，菸防法條文涉學校重點，包括增列大專校院為全面禁菸場所、入口應設禁菸標示且不得供應吸菸有關器物，提升禁菸年齡至20歲、違反者需受戒菸教育，以及全面禁止類菸品（電子煙）、加強管制指定菸品（加熱式菸品）等。

▲教部發文，2月底前大專校院撤除所有吸菸區與器物。（圖／記者許敏溶翻攝）

故教育部也要求，在2月底前完成相關事項，首先是研訂宣導方式與管道，務必使教職員工生、警衛、駐警及校內委外商店廠商等人員均能獲知新規範，其次是盤點涉及校內規定、計畫、合約等，排定召開校務會議或相關行政會議進行修正期程，最後則是撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物，並在所有出入口設置明顯禁菸標示。

針對前述校園禁菸標示，教育部表示，已經製作3款標示（A4直式、A4橫式及橫幅），預計從3月起陸續配送各校使用，其電子檔（含AI檔）放置於網站專區，各校可重製、散布、傳輸、修改（包括宣導文字、禁菸圖示及整體編排），惟若改變禁菸圖示設計內容（不含移動位置或調整大小），應刪除教育部名稱與機關Logo。

