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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全中運網球遭爆「地獄球場」　潘文忠：選手受傷非常遺憾

▲▼財政委員會 發現金特別預算 委員會質詢 潘文忠 莊翠雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部長潘文忠今天上午前往聯席委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

全中運網球項目被爆出「地獄球場」後，主辦單位改以延賽和移地方式進行，未料台灣網球名將盧彥勳再爆料高中組硬地球場出包，竟以椅子和A字廣告看板擋球，引發輿論譁然。教育部長潘文忠6日表示，選手因為參賽而受傷，不管怎麼樣，都覺得是非常遺憾，對於後續還要進行的會內賽、正式比賽，場地一定要重新盤點過。

新竹縣政府斥資約新台幣3700萬整修網球場，然而全中運網球資格賽上周仍因人工草皮鋪設不平整，導致選手受傷，被稱為「地獄級場地」，盧彥勳昨天進一步爆料，高中組的比賽球場以椅子和廣告看板來擋球，「當你看到球場烏龍設計後又可以通過驗收，真的是哭笑不得，選手比賽兼練習撿球，台灣品質堅若磐石。」

對此，民進黨立委林宜瑾今天上午於立法院聯席委員會審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」時表示，雖然全中運是由新竹縣政府主辦，但是教育部體育署身為主管機關也有責任，她看到盧彥勳的發文覺得很難過，請問教育部長作何感想？

潘文忠說，選手因為參賽而受傷，不管怎麼樣，都覺得是非常遺憾，而且後續還要有經費幫助選手進行復健、參賽，這是教育部義不容辭的事，對於這件事情，教育部體育署第一時間就請全中運執委會評估整個場地，了解該場地雖然經過安全確認，但是仍造成選手傷害，大家共同商討後，決定延期到4月舉辦，另外選擇其他場地，目前都已經公告了。

此外，林宜瑾也關切，針對東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎原訂將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，因過磅超過0.1公斤，被判失格一事，但秩序冊上面明定不能裸磅，為何整個教練團無人知道？螺絲到底鬆在哪裡？教育部應該深究，並於1個月內提出書面報告。潘文忠允諾稱是。

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