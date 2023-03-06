女大生「面試30家公司」崩潰　她痛哭問：讀大學有什麼意義？

▲女大生面試30家公司，崩潰痛哭「讀大學到底有什麼意義？」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

到底是升學跟讀書重要，還是及早進入社會吸取經驗重要？是許多人討論的議題。中國大陸一名女大生分享畢業後面試30家公司的心得影片，影片中她崩潰提問「讀大學到底有什麼意義？」引發極大討論。

近期一則影片在網上引起熱議，是大陸湖南省的女大生對著鏡頭哭訴，畢業後面試了30多家公司，但都沒遇上好工作的心情，面對家人及親戚的不斷追問，她近乎崩潰，也很懷疑人生、不懂為何要被長輩洗腦去念大學，後悔沒早日出社會累積經驗。

影片中女大生表示，自己在大學中學的東西很雜「什麼都懂一點，但啥都不精」，因此面試了30多家公司仍找不到理想工作，更指出有的公司的實習機會完全沒薪水，且日後也沒機會轉正。

她也提到自己根本不敢回家，家人及親戚總會不停關心及追問，「你去考教師吧你去考公務員，你入黨了沒有？」讓她壓力非常大。她也提到非常羨慕身邊沒讀大學的人，提早出社會工作，累積實際的經驗，反而求職時優勢很多。

後來她更是崩潰淚訴，自己從小就被長輩們洗腦，認為一定要上大學才能得到「體面且高薪」的工作，但畢業後卻發現，真實社會跟長輩說的完全不一樣，「老一輩從小到大給我灌輸思想，讓我產生盲目的自信，認為上過大學的就要找體面的工作。但現在落差大到，我自己快抑鬱了。」

此影片也引起許多網友討論，「人人以為讀了大學就有輕鬆高薪的工作隨便找，現實給了他們一耳光」、「其實大學應該以職業技術培訓為主，和社會需求接軌」、「但很多工作，不上大學就連面試的機會都沒有」、「時代送走了廉價民工，卻迎來了廉價大學生」。