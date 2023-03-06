12星座「不戴口罩模樣」曝光！　天秤狂自拍、水瓶讓人看不透



▲口罩政策再鬆綁，今起校園不強制配戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨新冠疫情進入尾聲，中央流行疫情指揮中心也陸續推出口罩鬆綁政策，從今（6日）起，學校、幼兒園、課照中心、補習班等不強制戴口罩，而教育部臉書粉專也於3日貼出「12星座不戴口罩的樣子」有趣圖文。

▲教育部貼出「12星座不戴口罩模樣」。（圖／翻攝自教育部臉書）



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【3/3-3/9星座運勢週報】

3/7開始土星從水瓶移動到雙魚，即將帶來新的變化，我們來看看這個星象會對星座造成什麼影響：

水象星座的同學

生活將會發生一些變化，像是校園口罩鬆綁。面對變化，不要害怕展露真實的自己。

火象星座的同學

可能會想要調整生活，像是校園口罩鬆綁，開始思考如何面對這樣的變化。

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土象星座的同學

校園口罩鬆綁，也許會帶動你的人際關係，認識同學不戴口罩的樣子，建立新的交流。

風象星座的同學

校園口罩鬆綁，有機會開啟不太一樣的生活，剛開始可能有一點點不適應，不過久了自然就習慣了。

教育部也於文末強調，「3月6號校園放寬口罩規定」、「口罩戴與不戴都互相尊重」。對此，不少網友紛紛回應，「小編有哏又溫柔，也太優秀了吧」、「很會喔，給個讚」、「水象好準喔」、「疫情三年下來，發現家裡的小學生對於即將不用戴口罩，真的是焦慮大於開心。謝謝教育部看見孩子的心」。