職業賭場藏大學旁！31賭客有12人是大學生　遭逮後狂Call籌罰款

記者戴上容／新北報導

新北市淡江大學旁1間麻將棋牌社暗中經營非法賭博，為規避查緝，使用點數卡為籌碼，事後再持點數卡換取現金，淡水警方昨（5日）凌晨派出警力前往突襲，逮捕27歲王姓負責人及31名賭客，這群賭客中有12名是大學生，有些大學生遭逮後，狼狽向朋友借9000元才得以離開警局，警訊後將王男依刑賭博罪送辦，另31名賭客依「社維法」裁處。

▲▼淡江大學旁暗藏賭場，警方破獲後赫見12名大學生。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，這間棋牌社位於淡水區學府路鬧區，平日都是大學生出入，這間棋牌社吸引許多大學生光顧，淡水分局透過「社區友善通報網」通報，懷疑棋牌社內疑似有非法賭博的情形，經多日蒐證，昨天（5日）凌晨1時許持搜索票突襲入內查緝。

當時有31男女賭客正在麻將桌上忘情廝殺，大家面對警方查緝行動都嚇了一跳，警方當場逮捕負責人王姓男子，查扣麻將16副、電動麻將桌8張、帳冊、收銀機、監視器主機、鏡頭、面額250萬餘元籌碼卡及賭資2萬餘元。

警方將這些年齡介於19至58歲的31名賭客全部帶回分局偵訊，這群賭客中有12名是大學生，這些大學生被帶回警局後，有些從包包裡拿繳完9000元罰款後離去，但有些大學生因沒錢繳不出來，驚慌四處打電話籌錢，最後在朋友同學的資助下才繳完罰款離開警局。

淡水警方表示，訊後將賭場負責人王姓男子依賭博罪嫌送辦，並將不定時加強查察轄內易為賭博場所，展現維護治安之決心。