「生到兒子為止！」人妻不甩婆婆…生2女兒就封肚　私下見1幕傻了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少長輩重男輕女，讓人感到相當困擾。一名人妻表示，先前婆婆一直逼她要生出兒子為止，但她生了2胎女兒還是決定「封肚」。未料之後竟看到婆婆私底下偷偷咒罵她女兒，她回婆家時也一直被找麻煩，覺得相當無奈。文章曝光後掀起討論，不少人傻眼表示「都什麼年代了還在重男輕女！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，結婚後和婆婆同住，但對方重男輕女的觀念相當嚴重，先前看到她生出女兒，就會說「老是生賠錢貨，妳以後死了沒人捧斗」，且要求繼續生、要生出兒子為止，甚至要他們去做精蟲分離術。

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之後她和老公受不了就搬離婆家，她生完2胎後也決定封肚，沒想到婆婆相當不諒解，經常私底下偷罵她女兒是白癡、沒人教，甚至還嘲笑說「5個月長牙是妖怪。即使女兒很乖又安靜，但每次大伯的小孩哭鬧，婆婆就會把錯怪在她女兒頭上。

原PO透露，她每次回婆家煮菜也會被婆婆找麻煩，大嫂也因為只生女兒，生活不好受，即使已經離婚和大伯離婚了，依舊會被辱罵，婆婆甚至不准小孩叫媽媽。之後她老公也受不了婆婆的行為，已經連2年除夕都沒有回去婆家，讓她不禁感嘆「若無當初何來今日？如是因如是果，當年對我孩子友善一點，或許我也不會黑，重點她從不承認自己講過的惡毒咒罵」。

不少人看到後紛紛表示，「婆婆自己也是女的...不也是賠錢貨嗎」、「什麼年代了，還在生男生重要」、「婆婆的惡毒言論很高機率會傷害到孩子，我覺得保持距離，不然難保孩子身心不受傷」、「這年頭生女的才是寶欸，真是不識貨的婆婆」、「想不到這種年代還有這樣的婆婆」、「這種人絕不會承認自己有錯，只會在兒子背後搞小動作、在兒子面前總是無辜的」。