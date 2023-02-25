請走祖先！年輕人不想拜「少1動作」　4男丁全死、2女成殘缺

▲年輕人擅自把牌位挪去菜堂，結果4男丁陸續過世。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

老一輩常說，慎終追遠除了是美德，也留住後代的凝聚力。不過命理專家廖美然遇到一樁難以解釋的悲劇，原來年輕人不想拜祖先，在沒有得到祖先允許的情況下，擅自挪到菜堂供奉，結果「開始一個一個都沒了」，4個男丁陸續過世，留下2個女兒也殘缺，一個斷腿、一個只剩2隻手指頭。

節目《新聞挖挖哇》近日聊起拜祖先的話題，而命理師廖美然也提到一起慘案，年輕一輩認為拜祖先很麻煩，於是把祖先牌位請去佛寺，也是所謂的「菜堂」供奉，結果請去之後完蛋了，「因為沒有經過祖先同意，祂們不願意去，家裡4個男丁都死掉，剩下兩個女生。」

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廖美然透露，由於姊妹倆當初也贊成祖先牌位拿去菜堂，導致她們出車禍，一人腳斷腿，要裝義肢才能行走；一人10隻手指只剩2隻。其他一位姊妹坦言，自從把祖先公媽牌請到菜堂後，「開始一個一個都沒了。」

對此，廖美然警告，「人不要用人的想法，畢竟祖先也有自己的想法，我們眼睛看不到，都不知道害怕，祂們的魂魄都是在的。」

假若家裡真的無法繼續拜祖先，到底該怎麼處理？命理專家周映君認為，每個人有不同的信仰，或許小孩以後改信其他宗教，或是長輩行動不便無法再拜的話，建議可以把自身的困難告訴祖先，並告知未來安置祂們的地點，再擲筊求得同意，若連續有3個聖杯，就可以請民俗老師們來處理後續挪移的事宜。