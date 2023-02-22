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阿姨送母奶到家裡！婆婆喝掉喊「很營養」　人妻當場傻眼了

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者朱祖儀／綜合報導

母乳內富含許多營養，可以提供寶寶各階段所需、增強抵抗力。不過一名人妻透露，先前和婆婆聊天的時候，提到冷凍庫有幾包親戚送來的母奶，對方就說母奶就是要喝掉才營養。她聽到後大吃一驚，沒想到婆婆竟會喝別人的母奶，很擔心若是她未來生小孩，婆婆也會喝她的母奶。文章曝光後掀起討論。

原PO以「婆婆喝母奶」為題在Dcard發文表示，她婚後和公婆同居，剛結婚的時候，婆婆會教她如何煮飯。某天2人聊到冷凍庫裡面有幾包母奶，她才知道是因為表姪女喝母奶會便秘，所以表弟媳的母奶還有剩，阿姨就拿來送給婆婆。

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婆婆也透露，阿姨會將表弟媳的母奶拿來洗臉敷臉，希望能讓皮膚變得細緻，但婆婆認為這樣不妥，「母奶這麼營養一定要用喝的，不然會太浪費」。原PO聽到婆婆會喝母奶後當場傻眼，過了好幾個月才敢和老公分享此事，結果對方聽到後竟說，「之後妳把寶寶生下來，我媽會不會也喝妳的母奶？」嚇得她急忙拒絕，直言到現在仍覺得婆婆會喝別人的母奶，真的讓她不敢置信。

不少網友看到後也都看傻眼，直言「看到我都皺眉了」、「佩服她喝得下去欸，我喝自己的一小口都快吐了」、「想到那是別人的體液就完全不會想喝，我自己也不敢喝自己的，都直接倒掉」、「冷凍後的母奶很腥欸…小孩都不喝了」、「好恐怖…果然真實世界比電視劇還要瘋狂」、「瞬間起雞皮疙瘩」。

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關鍵字：

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