媽當眾甩老婆耳光！男秒帶她去離婚…嗆1句話　全場驚喊：好霸氣

▲婆媳問題。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳之間的問題一直讓不少人困擾。一名網友表示，外婆是個惡婆婆，經常用言語侮辱舅媽，甚至有一次直接當眾賞對方巴掌。沒想到舅舅得知後竟直接離婚，並向外婆嗆聲「她現在是我女友，不用再做牛做馬了」，終於讓舅媽脫離被欺負的地獄。不少人看到後紛紛表示「舅舅太霸氣了」。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」分享故事，表示舅媽嫁進門之後很多年都沒有生小孩，因此外婆不停羞辱欺負對方，甚至有一次直接在街上打了舅媽一個巴掌。舅舅得知此事後相當生氣，直接帶舅媽去辦離婚，回家後向外婆嗆聲，「我已經和我老婆離婚，所以她不是我們家的人，沒有義務叫她傳宗接代，不用做牛做馬，不用洗衣煮飯，她現在是我女朋友，不是我老婆」。

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▲舅媽一直被外婆欺負。（示意圖／CFP視覺中國）

外婆聽到舅舅的這番話當場氣炸，但也無可奈何，沒有其他發洩的管道，從此鬱鬱寡歡。而舅舅也對他們這些外甥和外甥女說，以後就不要再叫舅媽了，要改口叫阿姨，「現在舅舅舅媽（阿姨）過得非常幸福」。

不少人看到後紛紛大讚，「水喔～舅舅很帶種」、「舅舅真是有智慧」、「好霸氣的舅舅」、「自己的女人自己保護，才是真男人」、「果然婆媳問題中最大關鍵，還是要看是不是有個神隊友」、「真的不要這樣折磨人，還好有個真男人愛著她」、「有Guts的真男人，比臭俗辣、媽寶男人好多了」、「舅舅真男人，EQ高」、「羨慕，舅媽嫁對人了」。

但也有網友提出一些疑問，對此原PO一一解答，表示雖然舅舅如果生病或過世，舅媽沒有資格簽名，也沒有繼承權，但如果繼續承受婆婆的欺凌，可能是舅媽會先倒下。至於為何不假離婚，他透露先前有看到其他人用P圖的方式欺騙，但若是去申請戶籍謄本還是會露餡。他也說舅媽被賞巴掌應該是舅舅忍耐的極限，「否則哪個做兒子的，會想要氣自己的母親？」