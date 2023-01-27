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人妻過年超安靜！老公僅說1字讓她變「最黑媳婦」　婆婆氣到跳腳

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

不少夫妻在過年期間，會因為回婆家或是回娘家而和家人發生爭執。一名人妻表示，今年初二她和老公一起回娘家，所以沒有去婆家拜訪，未料隔天婆婆竟傳訊要求道歉，否則就要斷絕關係，老公見狀只回了「1個字」，就讓婆婆氣到跳腳，而她也笑說「我沒說到任何一句話就直接晉升為最黑媳婦」。

原PO在Dcard發文表示，和老公從認識到結婚已經超過10年，這段時間婆婆都很討厭她，「理由是她覺得我搶走她兒子，以及她自己的婆婆也討厭她，所以她也要用相同態度對我」。2年前結婚的時候，婚禮因為疫情停辦，結果婆家就一直腦補認為是她想要退婚、看不起婆家，導致老公和公婆大吵一架，她就再也沒有去過婆家，「因為公婆覺得一切都是我家的錯」。

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原PO表示，今年的年夜飯也只有老公獨自回去，起初沒有感覺到異狀，但初二一早2人回去娘家，大伯突然問「今天要不要回家」，老公回應「我們在娘家，沒辦法回去」。結果隔天就收到婆婆傳的訊息，要他們認錯道歉，否則就要斷絕母子關係，結果老公只回了「好」，讓婆婆看到後氣得直跳腳，還不停情緒勒索。原PO見狀無奈笑說，自己從頭到尾都沒有說任何一句話，結果就直接黑化變成「最黑媳婦」。

文章曝光後，網友紛紛大讚「笑死，你老公那個好也太帥了」、「恭喜遇到好隊友！真是痛快」、「老公辛苦了，有這種家人，不這樣做根本沒有辦法捍衛自己的小家庭」、「那個『好』你們可以寫在四方紅紙上然後貼在門上」、「妳老公很有Guts，讚」。

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