幫產後媳婦洗下體！婆婆見「歐搜搜」嚇...她笑：要看粉色去賞櫻

▲欣西亞透露曾遇阿姨抱怨自己媳婦下體黑。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

實習記者林郁婷／綜合報導

老一輩的人對於女性的生理觀念總是根深蒂固。兩性專家欣西亞就分享自己的經驗，表示曾經和一位阿姨聊天時，對方抱怨幫坐月子的媳婦洗下半身時，發現下體竟然「歐搜搜（台語：黑摸摸）」，於是多刷幾想幫她嚕清企（洗乾淨）但都沒辦法，讓欣西亞忍不住虧這位長輩「想看粉色去賞櫻比較快」。

欣西亞昨日在臉書發文表示，看到一則新聞，內容是一位婆婆無意間看到媳婦的乳頭暗沉，開酸她「婚前太多人使用」，最後卻遭專家打臉。

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這新聞也讓欣西亞想起過去錄節目的小插曲，一位阿姨在錄影結束後找她聊天，表示自己在幫剛生產後的媳婦坐月子，「每次幫她清潔下半身，都感到於心不忍」。

聽到這裡，欣西亞覺得驚訝，心想現在竟然還有媳婦願意讓婆婆洗下體，即使覺得有些壓抑，但還是耐著性子聽阿姨繼續說下去，「我發覺她的BB（下體）竟然歐搜搜（台語：黑摸摸），好黑~好黑~，她媽媽應該沒教她洗澡要洗乾淨，所以我都想幫她嚕清企（洗乾淨），但可能是因為時間太久，已經某法度（沒辦法）了」。

欣西亞透露，自己當下很認真的對阿姨說，「那不是沒洗乾淨啦，可能她的下半身原本就是那個顏色」，阿姨還一臉懷疑地說「是嗎？可是她的臉啊手腳啊什麼的膚色都很白耶」，自己只好繼續解釋，「上半身皮膚白皙不代表下半身就是啊，也許是因為有了比照所以覺得她胯下顏色較深，那很正常，妳幫她做好清潔就夠了，千萬不要拼命嚕，那邊皮膚薄又敏感，會不舒服的」，並默默在心裡祈禱婆婆放過她的媳婦。

最後，欣西亞不忘談到那則新聞，她指出乳暈黑的原因有很多，除了天生的外，摩擦也可能是因素之一，「我只想告訴新聞裡的婆婆，想看到繽紛燦爛的粉紅色，現在正是賞櫻季，去九族文化村或武陵農場正是時候喲。」

網友看完紛紛笑回，「所以黑人是因為小時候洗澡全身都沒洗乾淨？」、「我相信~還是有很多人不知道，會黑黑，原因很多啦」、「那是黑色素沉澱！很多因素造成的，如內衣褲太緊等，不是說一定為亂搞造成的」、「婆婆的很粉紅？」

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