國民黨團向監察院告發陳宗彥　謝衣鳯：請拿出良心盡速追究責任

▲國民黨團24日上午到監察院告發陳宗彥。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

行政院前發言人陳宗彥任職台南市府期間涉嫌替酒店業者「豆哥」王孝瑋喬事情，接受對方提供的性招待案，國民黨立法院黨團今（24日）上午前往監察院告發陳宗彥，呼籲監察院必須有所動作，追究包括陳宗彥、台南市前市長賴清德等官員相關行政責任和政治責任。

總召曾銘宗表示，國民黨團到監察院告發陳宗彥案，主要涉及到法律責任、行政責任和政治責任；法律責任部分，呼籲檢調依法盡速偵辦；行政責任方面，當時台南地檢署和廉政署將陳宗彥案簽結，那麼，是否有將陳宗彥喝花酒行為，通報台南市政府？就算是沒有刑事責任，也要將喝花酒的情事，通報給市政府才對，台南地檢到底有沒有通報？還是通報給了當時的台南市長賴清德，但賴清德沒有處理？

政治責任部分，曾銘宗說，陳宗彥當時擔任台南市民政局長、新聞處長，到內政部政務次長、行政院發言人，是誰任命他？要不要出來道歉？要不要負起政治責任？呼籲監察院必須盡速進行相關調查。

書記長謝衣鳯指出，根據《公務人員懲戒法》第20條，陳宗彥事件發生在2013年任職台南市政府民政局長、新聞處長期間，適用於「已逾十年者，不得予以休職之懲戒…」以及「已逾五年者，不得予以減少退休、降級、減俸、罰款、記過或申誡之懲戒。」

謝衣鳳表示，但外界不要以為，對陳宗彥案將無法可罰，因「公務員免除職務、撤職及剝奪退休，其違情節應屬重大」，現行法未設期間限制，所以，陳宗彥在台南市政府任職期間，犯下情節屬實，就應該依法懲處。

謝衣鳯提醒監察院，國民黨團已經幫監察院找出法條，監察院昨晚獲悉國民黨團今早要到監察院提出申請調查陳宗彥案，隨即對外發布新聞稿，將啟動自動調查。國民黨團呼籲監察院，請拿出良心，如果還沒有睡著的話，盡速追究陳宗彥行政責任、政治責任。

副書記長鄭正鈐表示，陳宗彥案在11年前發生，當時的台南市長賴清德據說也知情，今年2月當立委揭發之後，監察院根本沒有任何動作，直到國民黨團將在今天到監察院申請調查陳宗彥案，監委才急忙對外表示將啟動調查，這是做做樣子？還是持續護航？鄭正鈐呼籲監察委員嚴守本分，不要為民進黨特定派系護航。