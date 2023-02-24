大轉彎！藍昔批1200月票大撒幣、今喊兌現承諾　她列藍市長政策嗆收割

▲交通部規劃「促進公共運輸方案」。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

去年九合一大選，綠營北北基桃候選人聯合提出1200月票方案，雖4人皆未當選，交通部23日仍發表該方案，推動1200月票，30天內無限次搭乘大眾運輸工具。藍營縣市首長也紛紛表示自己成功兌現政策。民進黨立委蘇巧慧23日表示，方案提出時，國民黨只有酸言酸語，現在卻稱自己兌現承諾，感謝國民黨支持，但請不要騙民眾、收割政績。

依照交通部規劃「促進公共運輸方案」內容，三大都會生活圈（北北基桃、中彰投苗、南高屏）因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

該方案在去年由民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬聯合提出，國民黨當時表達反對意見，並質疑財源從哪來？過去為何不協助？更批評這是為選舉「騙票」。而交通部日前正式報告「促進公共運輸方案」，國民黨卻態度大轉彎，在臉書發文表示，藍營北北基桃成功兌現政策，強化北台灣共同生活圈，打造更便民生活環境。

對此，蘇巧慧表示，大家都知道，北北基桃1200月票是民進黨縣市長候選人的共同政見，兌現承諾、補助經費的則是民進黨執政的行政院，國民黨當時只有酸言酸語。

蘇巧慧指出，現在民進黨政府通過補助計畫了，國民黨卻說是自己兌現承諾。其實大家都知道國民黨縣市長的承諾應該是：深蹲換公車票、青年每人一台gogoro、染疫市民每人發一萬元、桃園變成夏威夷 ，這些眼看要跳票的空頭支票。

對於藍營態度前後不一，蘇巧慧直言，民進黨提出好政見、好政策，感謝國民黨支持，但請國民黨不要騙民眾、收割政績。

