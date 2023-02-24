　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大轉彎！藍昔批1200月票大撒幣、今喊兌現承諾　她列藍市長政策嗆收割

▲▼台北車站,車站,返鄉,購票,大眾交通工具,台鐵,高鐵,車票,退票,假期,連假。（圖／記者周宸亘攝）

▲交通部規劃「促進公共運輸方案」。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

去年九合一大選，綠營北北基桃候選人聯合提出1200月票方案，雖4人皆未當選，交通部23日仍發表該方案，推動1200月票，30天內無限次搭乘大眾運輸工具。藍營縣市首長也紛紛表示自己成功兌現政策。民進黨立委蘇巧慧23日表示，方案提出時，國民黨只有酸言酸語，現在卻稱自己兌現承諾，感謝國民黨支持，但請不要騙民眾、收割政績。

依照交通部規劃「促進公共運輸方案」內容，三大都會生活圈（北北基桃、中彰投苗、南高屏）因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

該方案在去年由民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬聯合提出，國民黨當時表達反對意見，並質疑財源從哪來？過去為何不協助？更批評這是為選舉「騙票」。而交通部日前正式報告「促進公共運輸方案」，國民黨卻態度大轉彎，在臉書發文表示，藍營北北基桃成功兌現政策，強化北台灣共同生活圈，打造更便民生活環境。

對此，蘇巧慧表示，大家都知道，北北基桃1200月票是民進黨縣市長候選人的共同政見，兌現承諾、補助經費的則是民進黨執政的行政院，國民黨當時只有酸言酸語。

蘇巧慧指出，現在民進黨政府通過補助計畫了，國民黨卻說是自己兌現承諾。其實大家都知道國民黨縣市長的承諾應該是：深蹲換公車票、青年每人一台gogoro、染疫市民每人發一萬元、桃園變成夏威夷 ，這些眼看要跳票的空頭支票。

對於藍營態度前後不一，蘇巧慧直言，民進黨提出好政見、好政策，感謝國民黨支持，但請國民黨不要騙民眾、收割政績。
 

ET快訊
快訊／雲豹上訴成功！　3球員懲處減輕、董事長遭禁賽20場
領到6000元要怎麼花？　一票人「答案超真實」
徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒
大谷翔平蟬聯百大球星第1名！　擊退去年MVP「法官」
20歲女遭囚禁爆打輪流性侵！　差點被賣到泰國
小S看到「41歲長腿人妻」大哭！　合照曝光：我要加油了
長榮航空丟震撼彈！　多航線機票超狂「6千有找」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭貞慧轟徐巧芯「雙標」　釣本尊「6句」回嗆

雙北1280月票將退場　蔣萬安喊話：客運、鐵路「中央全額補」

中共槍砲一響「我們就奉陪到底」　邱國正：國軍不只能守住兩周

説誰？朱立倫同指「毀台計畫」造謠　蔡正元：民進黨小狗仔有證據？

傳駐台美軍將增加至少100人　邱國正：我不知道消息來源

交通月票遭藍營首長收割　陳建仁：好政策能被朝野支持是好事

現場直擊！台灣隊赴土耳其災區搜救影片曝光　陳建仁設宴慰勞

監委調查陳宗彥涉性招待　陳建仁：尊重監委職權

快訊／電價調漲？陳建仁：3月份決定　一定兼顧民生物價

傳拜登有「毀台計畫」　郭正亮曝1關鍵：美國凡事都有方案

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

政院通過3800億特別預算　十項目含發6000、通勤月票

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

郭貞慧轟徐巧芯「雙標」　釣本尊「6句」回嗆

雙北1280月票將退場　蔣萬安喊話：客運、鐵路「中央全額補」

中共槍砲一響「我們就奉陪到底」　邱國正：國軍不只能守住兩周

説誰？朱立倫同指「毀台計畫」造謠　蔡正元：民進黨小狗仔有證據？

傳駐台美軍將增加至少100人　邱國正：我不知道消息來源

交通月票遭藍營首長收割　陳建仁：好政策能被朝野支持是好事

現場直擊！台灣隊赴土耳其災區搜救影片曝光　陳建仁設宴慰勞

監委調查陳宗彥涉性招待　陳建仁：尊重監委職權

快訊／電價調漲？陳建仁：3月份決定　一定兼顧民生物價

傳拜登有「毀台計畫」　郭正亮曝1關鍵：美國凡事都有方案

敲碗TWICE台灣場挨罵「害子瑜」！他回擊：以為我沒錢飛嗎…再挖7年前舉報內幕

苗警2周千人次掃蕩黑幫+詐欺+毒品　逮255人羈押3嫌

國際郵輪終於要來！基隆市府：建全新郵輪品牌　2023停靠船程一次看

228連假期間繳納違規罰款　利用行動支付方式超便利

快訊／雲豹提上訴結果出爐　3球員懲處減輕、董事長遭禁賽20場

2歲女童被4流浪狗包圍啃咬　「全身60道咬痕」多重器官衰竭身亡

女負氣離家放大絕！　提醒警方「關心」男友...劇情超展開

和MVP當隊友！　迪文森佐談柯瑞、字母哥二人「領袖魅力」

八里輪胎廠燒18hrs！消防徹夜輪班還出動怪手　飄惡臭業者慘了

陽明醫哥讚小三「神似AV女優田中寧寧又敢玩」空姐妻怒告　結果曝

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

政治熱門新聞

柳采葳：抱怨缺蛋就會被側翼攻擊

他曬台中早餐店叫貨單打臉炎亞綸　狠酸：不是缺蛋是缺「幻覺」

陳建仁認了雞蛋供應少7％　3月解決蛋荒

郭正亮曝美論壇談「台灣淪陷後世界」

中共槍砲一響「我們就奉陪到底」　邱國正：國軍不只能守住兩周

「最美發言人」到南投挺林明溱　狠批：民進黨多一席蔡培慧還得了

快訊／「彩虹4無人機」罕繞飛台灣南部外海

傳拜登有「毀台計畫」　郭正亮曝1關鍵：美國凡事都有方案

蛋荒真相大揭密！　王鴻薇舉缺蛋原因痛批「非天災是人禍」

台灣只因「缺蛋」就要陳吉仲下台？　黃越綏大嘆：荒謬到了極點

蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」　假消息來源曝光

通勤月票來了！北北基桃單一價1200　中彰投苗、南高屏分2種

快訊／東引地區指揮部上兵執勤時輕生　陸軍配合檢警調查釐清案情

大轉彎！藍昔批1200月票大撒幣、今喊兌現承諾　她列藍市長政策嗆收割

更多熱門

相關新聞

終結行人地獄惡名！交部推動「道路交通安全基本法」　草案4月出爐

終結行人地獄惡名！交部推動「道路交通安全基本法」　草案4月出爐

推動交通安全面臨跨部會權責分工缺乏完整政策方針、預算不足困境，交通部借鏡日本，將推動「道路交通安全基本法」，擺脫組織、經費等限制，預計4月底完成草案研擬。

當選新會期外交國防委員會召委　江啟臣：會正式邀蕭美琴回台備詢

當選新會期外交國防委員會召委　江啟臣：會正式邀蕭美琴回台備詢

勤月票7月上路實體卡曝光！「3年後續推」　64條台灣好行全面5折

勤月票7月上路實體卡曝光！「3年後續推」　64條台灣好行全面5折

國內缺藥又缺蛋　他揭1關鍵：新內閣都沒讀過？

國內缺藥又缺蛋　他揭1關鍵：新內閣都沒讀過？

拜登毀台計畫謠言　綠：朱立倫別玩兩面手法

拜登毀台計畫謠言　綠：朱立倫別玩兩面手法

關鍵字：

蘇巧慧民進黨國民黨1200月票交通部

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

炎亞綸深夜道歉：最缺的是我的同理心

基隆大雨特報　新山水庫卻「乾到見底」

認愛首PO文！　王淨「男友視角照連發」甜炸7萬網

楊繡惠泳池睹「漂浮甜不辣」　游近才知情侶調情：都蝌蚪

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面