陳建仁認了「雞蛋供應短差7%」　祭出3大解方3月解決蛋荒

▲行政院長陳建仁表示，國內雞蛋供應確實有7%短差，相信3月就可解決蛋荒。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中國國台辦22日表示，台灣每顆加價15至20元，奉勸民進黨真正重視台灣民眾福祉。民進黨立委賴瑞隆痛批，這是認知作戰。對此，行政院長陳建仁23日也回應，國內雞蛋供應確實約有7％短差，但政府多管齊下，相信3月就可解決雞蛋問題，也相信國人有智慧可以辨別認知作戰言論。

陳建仁23日下午出席「慰勉土耳其臺灣國際搜救隊暨感恩餐會」，被問到如何看待有立委稱國台辦針對蛋價進行認知作戰。

陳建仁回應，最近由於禽流感及氣溫變化，國內雞蛋供應確實有約7％的短差，但政府會積極進行雞蛋專案進口，並協調加工業者調節、調度，增加雞蛋產量，相信很快在3月就能解決相關問題。

至於認知作戰部分，陳建仁表示，相信國人都有很高智慧能辨別這些消息，也希望大家不要輕信，相信在大家的努力下，雞蛋調節一定很快能達到目標。

▲陳建仁表示，相信國人有很高智慧可辨別認知作戰消息。（圖／記者林敬旻攝）

國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，每顆雞蛋加價15至20元新台幣，在民進黨官員眼中或許不算什麼，對台灣普通民眾來說，卻關乎日常生計和一日三餐，「奉勸民進黨當局真正從台灣民眾福祉出發，把民眾的安危冷暖時刻放在心上，及時回應民生關切和訴求。」

民進黨立委賴瑞隆批評，受到極端氣候、禽流感疫情影響，全球雞蛋價格升高，台灣也不例外，但中國過去根本沒關心過台灣雞蛋，顯然是在操作認知戰，惡意煽動人民情緒。

▲農委會主委陳吉仲表示，已辦理短期專案進口雞蛋，也將投入33.76億元協助產業現代化。（圖／記者楊惠琪攝）

農委會主委陳吉仲23日表示，近期雞蛋每天缺口約50萬到80萬顆，以北部大型通路較受影響，因此已辦理短期專案進口，至3月底將進口500萬顆，供應每天40萬到50萬顆的加工業所需，也將投入33.76億元，執行為期3年的家禽產業現代化計畫，其中禽舍改建、雞糞處理占18億元，以降低極端氣候及禽流感的影響。

陳吉仲指出，除了短期專案進口殼蛋、液蛋合計約500萬顆，也將積極透過「進口補足加工、加工釋出消費」的方式向加工業者調度雞蛋，並強化冷鏈庫存調節機制，透過各地蛋商及運銷業者加強橫向調度，以補足各大通路，滿足消費者需求，同時農委會也會吸收進口增加的成本，不會轉嫁到消費者身上。

至於中期規劃部分，陳吉仲說，目前已增加蛋種雞進口數量達30萬隻，全面協助種雞場、蛋中雞場、蛋雞場增養及復養工作，近期也會提出獎勵方案，鼓勵雞農盡快投入生產工作。