缺蛋問題延燒！　陳吉仲負面聲量飆漲至41%

▲陳吉仲。（圖／記者陳煥丞攝）



實習記者李密／台北報導

台灣近期缺蛋問題延燒，農委會主委陳吉仲雖已道歉並承諾改善，但外界還是不斷傳出要求「下台」的聲音。根據TPOC台灣議題研究中心最新調查指出，經過此次缺蛋危機，陳吉仲負聲量一路攀升，自1月底開始連續四周負聲量比例在40％以上，2月底更來到41%，該中心認為，這顯示多數民眾對於陳吉仲帶領農委會推動穩定供應雞蛋的政策，已經徹底失去信心。

▲受缺蛋危機影響，陳吉仲負聲量創新高。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大）



TPOC台灣議題研究中心最新調查發現，自1月至今，在缺蛋荒被媒體廣泛報導、在野黨民代開始質疑前，陳吉仲的正面聲量比例有15％、負面聲量為27％，當時負面聲量已多過於正面聲量，原因可能是近年農委會面對缺蛋、菜價等議題並未做出明快的妥善處置，導致多數民眾對於陳吉仲已沒有抱持太大好感度。



研究中心指出，經過這次缺蛋危機，陳吉仲的負聲量一路攀升，自1月底開始連續四周負聲量比例在40％以上，2月底更來到41%。且2月起連續三周的正面聲量也下探至10％以下，顯示多數民眾對於陳吉仲帶領農委會推動穩定供應雞蛋的政策，已經徹底失去信心。

調查也發現，多數網友不僅對陳吉仲抱有負面看法，批判言詞也相當強烈。高達27％言論質疑「陳吉仲沒能力卻賴著官位不走」，23％留言關注「政府只會靠補貼來解決問題」，還有10％網友批判「陳吉仲領高薪，卻只會說空話」。

研究中心認為，這顯示大部分網友不埋單陳吉仲施政表現，認為政策完全無法切入重點，只會靠補貼、大撒幣政策挽救民心，卻無法有效擺平危機，更擔憂未來同樣的場景恐不斷重演，陷入惡性循環。





▲受缺蛋危機影響，陳吉仲負聲量創新高。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大）