陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新任閣揆陳建仁上週施政報告遭到藍營杯葛，24日首次至立院施政報告並備詢，立院開議前，他還特地閉關「修煉」、做足功課，而相較上屆蘇貞昌內閣團隊時常和在野黨立委唇槍舌戰，陳建仁答詢過程氣氛平和、有問必答，表現四平八穩，並未與在野黨立委擦出太多火花，僅國民黨立委謝衣鳯詢問她和另一立委高嘉瑜誰比較溫暖時，令陳一時語塞。

今是陳建仁上任閣揆後，首度到立院接受質詢，在野黨立委磨刀霍霍，主要針對前行政院發言人陳宗彥醜聞、缺蛋、電價、基本工資、勞保、台美關係等議題質詢，相較過去立院的唇槍舌戰，陳建仁備詢過程中相較平和、幾乎是有問必答，沒有什麼火藥味。

然而，對於新閣揆表現，時代力量立委王婉諭則給出不到60分的評價，王表示，原本期待新內閣會有新氣象，沒想到，不管問什麼政策，得到的答案幾乎都是「盡快」、「研議」、「再努力」，這樣的表現，自己連60分都給不太出來。

王婉諭指出，或許陳建仁因為剛上任，所以對於政務還不是那麼熟悉，但總統蔡英文八年的任期已經走入尾聲，很多政策的承諾如果無法在這個會期完成，將很有可能跳票無法履行。

也有在野黨立委從旁觀察指出，雖然內閣團隊留任成員多，但可以感受到風格完全不同，陳建仁也許是剛上任還不熟悉應對方式，詢答時回覆內容較為籠統、保守，但可以感受到他做足功課，對相關議題、數據都有一定掌握，後續表現還要再觀察，「伸手不打笑臉人，這次先給他70分。」

雖然質詢過程平和，但也發生意外插曲，國民黨立委謝衣鳯質詢時，請陳可坐下休息，接著她問自己跟民進黨立委高嘉瑜誰比較溫暖。陳建仁聽聞後回「妳很溫暖」，而謝表示，自己問的是比較性問題，所以再問一次，讓陳建仁一時語塞，隨後表示自己尊重每一個人的特色。