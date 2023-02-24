東森購物雞蛋供貨穩定採購未限量　買「一盒享免運」加碼50%東森幣

▲全台鬧蛋荒，東森購物表示，2月迄今，雞蛋的總銷售量已較上月成長100%以上，目前部分廠商仍有量能，可提供現貨與預購。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

全台鬧蛋荒，許多商家祭出「限購令」，東森購物表示，2月迄今，雞蛋的總銷售量已較上月成長100%以上，東森購物因長期與小農合作，並保持密切聯繫，目前部分廠商仍有量能，可提供現貨與預購，沒有特別「限購」，價格方面與去年9、10月的蛋價接近持平，東森購物積極穩定貨源，同時為了回饋消費者支持，2/25（六）起至3/10（五）10:00止舉辦「蛋蛋不哀傷」東森幣回饋活動，凡消費者下單購買雞蛋商品，即可享免運，還加碼50%東森幣回饋，等於一顆蛋最便宜只要7.5元。



針對台灣缺蛋潮，東森購物表示，過年前就留意到這項問題，積極與各類雞蛋供應廠商保持密切連繫，並每日掌握銷量，隨時提醒廠商貨量是否充足，確保我方貨源、價格與出貨上的穩定性，目前僅少數廠商有供應不足問題。銷售方面或許是受「蛋荒」影響，東森購物網路平台上目前大宗採購的雞蛋組合均銷售一空，但小量組合的小農雞蛋均仍有貨，為了讓消費者都能買得到雞蛋，目前也積極與廠商聯繫，確保雞蛋能準時到貨。

東森購物指出，除了近來雞蛋銷售業績呈倍數成長，近三個月平均每月成長幅度也均有30～40%以上，截至目前為止，東購銷售的蛋價6成以上均未有大幅度價格異動，僅少數廠商反應運費上揚而調漲約2～3成售價，但整體而言，較於去年9月、10月的蛋價是接近持平。

避免消費者陷入缺蛋恐慌，東森購物設立雞蛋銷售活動專區，2/25（六）起至3/10（五）10:00止舉辦「蛋蛋不哀傷」東森幣回饋活動，消費者下單購買雞蛋商品，買一盒亦可享免運，還加碼50%東森幣回饋，以小農供貨雞蛋來說，等於一顆蛋最便宜只要7.5元，目前不會限制消費者購買數量，但將視市場供需現象與銷售情況再作調整。

▲東森購物積極穩定雞蛋貨源，同時為了回饋消費者支持，2/25（六）起至3/10（五）10:00止舉辦「蛋蛋不哀傷」東森幣50%回饋活動。