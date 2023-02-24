買雞蛋就用「夾」的！高雄娃娃機台主出奇招　業績翻3倍

▲高雄夾娃娃機台內竟然有蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣缺蛋議題持續延燒，沒想到在高雄，買雞蛋竟可以「用夾的」。一名娃娃機台主突發奇想，將4顆一盒裝的假雞蛋放在機台內，只要夾到，就能換取一台斤的真雞蛋，沒想到這2個月以來，已經被換出近40台斤的雞蛋，而業績也比以往多3倍。

高雄岡山一名夾娃娃機台主看準蛋荒潮，將雞蛋放進機台內，不過不用擔心夾到破雞蛋，因為這是模型，只要成功夾到，就能換取真的雞蛋。

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▲缺蛋議題夯，高雄夾娃娃機台竟能夾蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

台主提著一大袋盒裝雞蛋來補貨，他表示，每一盒蛋都是從超市買的，購買價格是65-70元不等，不過現在蛋不好買，還有祭出限購令，所以要出動親友幫忙買，一天大概要跑1-2趟。

至於怎麼兌換？幸運兒只要掃描機台上的QRcode加入群組，或是打電話給台主就能自行兌換1台斤的雞蛋，至於怕被多拿嗎？台主強調，雞蛋是準備剛好的量，多拿或少拿都會發現。

台主說，近2個禮拜以來，已經被換取約40台斤的雞蛋，業績也比以往放模型公仔時，多了3倍以上。可見夾娃娃機不僅是個樂趣，也能觀察出民眾的民生需求。

▲▼台主每天都得要補貨、調整。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲機台上擺的是真雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲不用怕夾到破雞蛋，機台內擺的是模型。（圖／記者許宥孺翻攝）