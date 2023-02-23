陰屍路真實版！恐怖鎮靜劑讓人「全身潰爛截肢」　吸毒吸到變僵屍

▲美國街頭出現新興毒品「賽拉嗪」，讓使用者淪為「僵屍」。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國各大城市街頭出現新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine），讓使用者淪為「僵屍」。癮君子把它和古柯鹼、海洛因或芬太尼摻雜混用，達到延長藥效的效果，卻引起昏迷、過度嗜睡、視線模糊等副作用，最可怕的是會產生大面積開放性傷口，迅速惡化潰爛，若感染深入骨頭，還必須緊急截肢。

綜合外媒報導，「賽拉嗪」在美國首度現蹤於費城，之後一路往西擴散至舊金山和洛杉磯。它是一種鎮靜藥物，獲美國食品藥物管理局（FDA）批准，作為馬牛等大型哺乳動物的肌肉鬆弛劑，未被列為人類管制藥物及醫院常規毒物檢測項目，落入恐怖灰色地帶。

如果服用「賽拉嗪」會出現類似鎮靜的症狀，例如步履蹣跚、呼吸困難、失去方向感，以及「持續且廣泛的」皮膚潰瘍，最後發展為被稱為焦痂（eschar）的死皮組織。最令人害怕的是，許多患者身上出現巨大開放性傷口，因此破相毀容，甚至截肢。

NGO「減少國家危害聯盟」資深醫師艾瑪（Emma Roberts）曾在波多黎各治療「賽拉嗪」患者，她看過最大的傷口範圍擴及整個前臂，「我們看到的是非常大型的病變，有時在注射部位，有時在體內。如果放著不管，（患處）可能直接切開，你可以看到人們的骨頭和肌腱。」組織護士也表示，那看起來就像某種東西「從內到外吃掉你的血肉」。

39歲患者特蕾西（Tracey McCann）向《紐約時報》表示，她的注射部位上個月突然出現「賽拉嗪」特有傷口，「我早上會哭著醒來，因為我的手臂快要不行了。」28歲患者山姆（Sam）向《天空新聞》說，這種藥物「基本上就是把人們的身體變成殭屍。直到9個月前，我從來沒有傷口。現在，我的腿和腳都有洞了。」

目前尚不清楚病變的機制與原因，但有理論推測，「賽拉嗪」會引發體內嚴重發炎，導致傷口難以癒合，同時破壞血管及免疫系統，讓人們更容易感染。目前也未有獲批准的對應藥物，主要治療方法是緩解症狀。

洛杉磯郡衛生部藥物濫用預防及管制部主任蓋瑞（Dr. Gary Tsai）指出，美國已經陷入「史上最嚴重的用藥過量危機之中」，「賽拉嗪」的流行恐怕使得情況雪上加霜。

根據一份2022年的報告，「賽拉嗪」在全美36州被檢測出來。本月稍早，舊金山衛生部指出，4名用藥過量患者體內發現低濃度的「賽拉嗪」，懷疑它可能隱藏在其他藥物中，導致人們在不知情的狀況下服用。