通緝犯帶毒品四處藏匿　跑到洗車場慘了...警封出入口甕中捉鱉

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林縣警察局斗南分局3月時接獲情資，得知一名許姓男子販賣二、三級毒品牟利，又因毒品案通緝中，經追查跟監蒐證後掌握其犯罪事證，於洗車場逮到人，並起出毒品等證物，全案移請雲林地方檢察署偵辦。

▲通緝藥頭帶大量毒品四處藏匿，斗南警洗車場內甕中捉鱉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方於(23)日發現許男使用車輛並一路跟監其進入洗車場內，遂駕駛偵防車堵住出入口，當場甕中捉鱉拘獲許嫌，並在許嫌駕駛車輛查獲安非他命66.23公克、k他命0.52公克、水果藥丸18.47公克、電子磅秤及k盤等證物。

▲▼查獲安非他命66.23公克、k他命0.52公克、水果藥丸18.47公克、電子磅秤及k盤等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



偵查隊隊長鄧家福說明，這次的查緝行動，有效打擊犯罪，即時遏止該批毒品流出對治安的嚴重危害，許姓嫌犯在警方偵訊後，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例解送雲林地檢署偵辦，並持續向上溯源毒品來源。

▲警在洗車場內甕中捉鱉 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南分局分局長温基興表示，毒品人口再犯率高，常為購買毒品而販毒或竊盜等犯罪，嚴重危害社會治安，警方在許嫌尚未販賣該批毒品時即予以查緝到案，即時攔阻該批毒品流出戕害民眾身體，警方將會持續針對販賣毒品等不法情事加強查緝，遏止不法份子以販毒牟利，呼籲民眾如有相關不法情資，請撥打110報案電話或至各警察機關舉報，共同打擊犯罪，淨化社會治安。