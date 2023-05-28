在托兒所玩耍一半「頭部中彈」　美2歲男童倒地緊急送醫

▲一顆子彈穿過日托中心的圍籬，打中男童頭部。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國猶他州發生恐怖事件，一名2歲男童在日托中心時，竟被流彈打中頭部。根據工作人員說法，孩子與玩伴在戶外圍籬區玩耍，卻突然倒地、臉部流血，被家長緊急帶往醫院檢查，才發現「頭部嵌入一顆小口徑子彈」，幸好目前已無大礙。

《商業內幕》等外媒報導，躍進日托中心（Leap Ahead Daycare）負責人馬格斯頓（Lane Mugleston）表示，員工起初不知道男童傷勢竟是流彈造成，「我們以為他只是絆倒撞到頭」，大家得知消息都非常震驚。他也向記者展示子彈射穿圍籬形成的小洞。

▲日托中心正西側就是一塊田野。（圖／達志影像／美聯社）



西班牙福克地區（Spanish Fork）警局透露，男童「情況穩定並且正在好轉」，醫師擔心若透過手術移除子彈，恐怕造成更大傷害，因此決定把子彈留在頭部，但他們相信孩子能夠完全康復。

警方目前已經找到一名嫌疑人，這名成年男性供稱，當時正在日托中心西側，使用一把0.22口徑的步槍射鳥。警方表示，「這似乎是一起悲劇事件，日托中心正西側就是一塊開闊的田野，據信這顆子彈可能來自該區域。」他們仍在調查詳細事發經過，由於尚未正式提出指控，因此沒有公布嫌疑人身分。