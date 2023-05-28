逾期96年！這本書「家傳5代」終於還回圖書館　驚人罰金不用付

▲這本《美國家族史》逾期96年才被還回圖書館。（圖／翻攝ig@sthelenapubliclibrary，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國加州聖赫勒拿公共圖書館（St. Helena Public Library）收到一本逾期96年才歸還的舊書，其外表破舊不堪，彷彿隨時都會解體，還書男子更表示，那本書已經「家傳五代」。幸運的是，圖書館自2019年起停收逾期罰款，因此累計1756美元（約新台幣5.4萬元）的帳單不必償還。

《衛報》等外媒報導，派瑞在春季大掃除時，從已故妻子遺留的盒子裡，發現這本《美國家族史》（A Family History of the United States）。於是，他決定物歸原主，但當時「不知道這有多麼特別」。

館方起初也不知道此書的驚人背景，查閱紀錄才發現，派瑞妻子的祖父麥考密克（John McCormick）於1927年借閱這本《美國家族史》，可能想給年幼的女兒們「上課」，未料這一借就是將近百年，遠遠超過規定歸還期限1927年2月21日。

如今，這本《美國家族史》被保存在圖書館入口處的玻璃陳列櫃內，旁邊是圖書館舊址及閱覽室的照片。圖書館館長克萊登（Chris Kreiden）說，「這絕對是我見過最古老的…我們有出借2、3年的書，或許有5年的，但從來沒有這麼久的」，此書可能很快會被移往典藏室，或交由當地歷史學會保存，「歸還圖書館的書籍，永遠不嫌晚。」