律師用ChatGPT幫寫訴狀慘了　被抓包引述案例「根本是假的」

▲美國一名律師使用ChatGPT寫訴狀，卻引用了「根本不存在」的案例。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約州一名律師提交起訴文件，卻被發現其中引用的6起法律案件「根本不存在」，這才承認使用ChatGPT進行案例研究，「沒有意識到其內容可能是假的」。如今，他與同事面臨紀律處分，將在6月8日召開聽證會。

BBC、商業內幕等外媒報導，一名男子想對哥倫比亞航空提告人身傷害罪，他在律師事務所「Levidow, Levidow & Oberman」聘請的法律團隊提交宣誓書，引述多個判例，試圖證明此案也應該被審理。未料，航空公司的法律團隊卻向法官表示，他們根本找不到其中幾起案件。

法官卡斯提爾（Judge Castel）在一份命令中寫道，「在提交的案件中，至少6起似乎是虛假的法律判決，有著虛假的引述及虛假的內部引用。」他直言這是「前所未有的情況」，並要求原告法律團隊做出解釋。

▲兩名涉案律師面臨紀律處分。（示意圖／達志影像）



調查後發現，原告律師洛杜卡（Peter LoDuca）並未參與這次法律研究，而把任務交給從業逾30年的同事施瓦茨（Steven A Schwartz）。

施瓦茨在聲明中坦承使用ChatGPT尋找類似案例，並且對此感到「非常後悔」，但之前從未使用AI進行法律研究，未來也不會在缺乏驗證的情況下使用AI「補充」法律文件內容。他澄清，原告律師洛杜卡確實沒有參與這次案例研究，也不清楚是如何進行的。

根據施瓦茨提供的對話截圖，他反覆詢問幾起「不存在的案例」是否為真，ChatGPT給出肯定回覆，還稱可以在萬律（Westlaw）及律商聯訊（LexisNexis）等法律資料庫找到。

ChatGPT自2022年11月推出以來，已經累計數百萬人使用，它可用類似人類的自然語言回答問題，根據指令與要求生成內容，或者模仿特定寫作風格，但人們一直擔憂AI潛在風險，包括可能散播偏見、假消息及不準確資訊。