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踢爆林明溱豪宅「不只一棟」　民進黨：涉財產來源不明罪

▲▼民進黨「踢爆！林明溱一再說謊欺騙」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨新聞部主任張志豪（右）、縣議員蔡銘軒（中）、沈夙崢（左）舉行記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投立委補選下周投票，民進黨23日舉行記者會再揭國民黨候選人林明溱購買「豪宅」爭議，新聞部主任張志豪說，林明溱一直聲稱用選舉補助款購買「1棟豪宅」，實際上卻是買給大兒子林儒宏、二兒子林儒彬「兩棟豪宅」，「錢從哪裡來？還是縣長買房可以買一棟送一棟？恐怕涉及財產來源不明罪，林明溱應該說清楚。」

民進黨中央黨部今天上午舉行「踢爆！林明溱一再說謊欺騙」記者會。

張志豪會中質疑，對照林明溱及林儒彬過去針對購買豪宅金額來源及貸款的說法，以及錄音檔內容，林明溱明顯說謊，對外一直聲稱是利用選舉補助款購買，而且「只買一棟」，並堅稱是平價豪宅，但調查發現，這棟豪宅隔壁也是林家的，就是大兒子林儒宏所有。

張志豪質疑，既然各界在質疑豪宅時，林明溱說是用選舉補助款捐給兒子760萬，貸款1500萬，請問另一棟2300萬豪宅，這二棟豪宅價值共4600萬，錢從哪裡來？還是縣長買房可以買一棟送一棟？恐怕涉及財產來源不明罪，林明溱應該說清楚。

民進黨並針對林明溱的豪宅爭議，提出四大疑問：第一，依據「林儒彬說父親以他之名買土地，購地金額是958萬元」，請問林明溱父子幾年幾月幾日購置建土地？是不是低價購入工業用地，再進行地目變更為住宅用地？第二，林明溱說法顯然說謊，豪宅購買過程、金額總數全都兜不攏，恐涉及財產來源不明。

民進黨指出：第三，建商旗下的營造公司為何在2018年捐50萬政治獻金給您？捐完隔年豪宅就取得建照開工，這之間是否有什麼相關性？第四，依據工程告示牌顯示，林家的豪宅新建工程從2019年9月12日開工，預定完工日在隔年8月11日，掛名江燻庭、林儒宏、林儒彬住宅新建工程。請問林明溱有沒有利用縣長職權，協助建商快速取得建照、使照？

此外，南投縣議員沈夙崢痛批，林明溱建設沒半撇，替兒子蓋豪宅倒是效率高，林明溱前縣長豪宅爭議，至今仍有許多疑點：第一個是花多少錢買入，林儒彬擔任特助不支薪，到底是怎麼跟銀行貸款；第二，在2017年時，豪宅的附近用地都還是工業用地，但是經過林明溱縣府地目變更，成為住宅用地，而在2018年林明溱選連任時，營造的廠商也捐給了林明溱50萬的政治獻金，2019年豪宅開始興建，這讓外界看到，林明溱身為縣長，真的是有非常大的權力，可以跟建商進行溝通或欺壓，也可以透過地目變更的方式，讓房子可以比較容易興建。

▲▼民進黨「踢爆！林明溱一再說謊欺騙」記者會。（圖／民進黨提供）

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