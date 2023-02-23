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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林明溱自稱6年赴陸84次　民進黨：建議退選當導遊「別耽誤南投」

▲▼民進黨副秘書長黃建嘉3日率中央黨部輔選團召開「陪慧團出發．一起顧南投」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨副秘書長黃建嘉率團隊前往南投輔選。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投立委補選選情膠著，藍綠連日隔空攻訐，國民黨候選人林明溱近日自稱民進黨全黨圍毆他一人，每晚做惡夢，並回應赴中爭議「是6年去中國84次，而非5年去84次」。對此，民進黨副秘書長黃建嘉23日回應，林明溱縣府在其任內去了中國84趟，原來林明溱務的正業是「中國導遊」，而非「南投縣長」，而且，林明溱5年、6年算得非常清楚，但豪宅到底1棟還是2棟卻講不清楚？

黃建嘉表示，林明溱縣府6年去了中國84次，代表林明溱在縣長任內，平均每個月都去中國超過一次，可稱得上是「認真負責的中國導遊」，做導遊工作時認真負責，做縣長工作時懶惰無力，建議林明溱退選、退休去當導遊，不要耽誤了自己的發展，也耽誤了南投人的未來。

黃建嘉指出，6年84趟中國行，表面上是推廣南投的物產，私下行程卻是遊長江登長城不亦樂乎，近年來中國打壓台灣農產也不見林明溱替鄉親表達不滿，卻只見帶團朝共，參訪名勝。

黃建嘉也指出，因為林明溱的施政無力，導致南投青年大多必須離鄉工作，一個月都不見得有辦法回家一次，林明溱卻每個月去中國超過一次，驚人的中國旅遊次數讓縣民質疑，中國才是林明溱的家。

黃建嘉認為，林明溱不給老師全薪，卻拿錢給中國鄉親；不給國小蓋禮堂，卻花錢登上中國統戰的殿堂，證明林明溱根本是將中國人的利益放在南投人的利益之前，拿南投人的納稅錢，推中國的觀光。

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