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余宛如正式投入立委選戰　挑戰萬美玲：桃園不需要只會綁樁的大議員！

▲▼前桃園市資訊局長余宛如今日(2/23)同黨籍立委蘇巧慧、賴品妤、陳靜敏、林靜儀及林楚茵的陪同下召開記者會，宣布將投入桃園區立委的選舉。（圖／記者湯興漢攝）

▲前桃園市資訊局長余宛如今日(2/23)同黨籍立委蘇巧慧、賴品妤、陳靜敏、林靜儀及林楚茵的陪同下召開記者會，宣布將投入桃園區立委的選舉。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

前民進黨不分區立法委員、前桃園市資訊科技局局長余宛如日前宣布投入2024桃園第四選區立委選戰，她23日帶著孕肚重返立院，多位黨籍女性立委到場相挺，也送上托腹帶，預祝平安順產。對於投入選戰，余宛如表示，桃園不需要只會綁樁的大議員施一些小恩小惠，而是需要立委爭取系統性的改革，自己未來也會提出更多優質政策。

余宛如23日正式宣布投入立委選戰，民進黨立委蘇巧慧、林靜儀、陳靜敏、林楚茵、賴品妤、湯蕙禎都到場支持。余宛如表示，去年底九合一大選民進黨大敗之後，黨內士氣一度低迷，地方支持者非常焦慮、更為找不到挑戰現任藍營立委的戰將而憂心。

余宛如表示，自己參加黨主席賴清德黨員座談會後深受感動、決心承擔。因此第一時間宣布參選，相信有她的參與跟投入，總統大選時能團結基層、號召年輕選民，守護台灣自由民主。

未來投入大選，將對決地方實力雄厚的藍營立委萬美玲，余宛如表示，桃園現在快速轉變，民眾對於未來立委有很多期待，桃園不需要只會綁樁的大議員施一些小恩小惠，而是需要立委擘劃、爭取系統性的改革，自己未來也會提出更多好的政策，幫助桃園區以及全國民眾迎來更好發展。

蘇巧慧表示，非常高興余宛如要宣布要重新回到立法院，為國家、桃園市民做更多事，第九屆時兩人一起以新生姿態進到立法院，余宛如當時也有一個小baby，對她印象非常深刻，也很清楚看到她在地方創生、科技等等的專業能力，我們都挑戰艱困選區，這就是跟國民黨的不同。

蘇巧慧指出，選民服務跟在國會問政還是有一點不同，從握手、彎腰跟應對態度都跟國會問政完全不同，但看她已經非常熟悉，非常期待明年和她一起為婦女權益、地方創生跟科技領域再盡一份力。

林靜儀指出，看到她這樣大著肚子要來參選立委，非常敬佩、也非常支持，如果一位女性在生命挑戰不需要犧牲任何一刻，那代表國家更友善對待婦女權益，一個有孕在身的婦女，想要從事工作可以得到社會支持，就代表我國在婦女工作權益議題上更為進步。

陳靜敏表示，以現在的醫療科技，只要維持三餐跟作息正常，孕婦當然也可以參選！余宛如在國際事務的應對上駕輕就熟，有這樣的強將做代言，會對台灣國際外交扮演重要角色。

林楚茵指出，當時自己被提名不分區時，第一位手把手指導自己的就是余宛如，這麼優秀的不分區立委傳承給我，會期當中更可以擔任財政委員會召委，這都是她給自己的經驗傳承，余宛如絕對是一百分的立委。

林楚茵表示，自己是桃園女兒，現在桃園的進步，余宛如也參與其中，要投入區域立委並不容易，特別是這樣的艱困選區，但身為母親的堅強韌性，她在桃園落地深根，希望桃園跟下一代更好，因此今天無論如何都要趕來，給予她最堅定的支持，要在大選中為民進黨拿下一席。

賴品妤指出，自己的選區在北海岸，觀光是非常重要產業，地方創生也成為重點議題，當時就有跟余宛如請益，得到非常多正向回饋跟協助，她也非常勇敢，這個選區絕對是艱困選區，女性從政也會遇到很多逆境跟詆毀，相信懷孕這件事情未來選戰也會遇到耳語，但余宛如義無反顧投入，令人敬佩。

湯蕙禎表示，余宛如過去是桃園科技局局長，學經歷十分豐富，由她擔任立法委員，相信能夠承擔一個立委的責任，有孕在身依舊勇敢投入選戰，若余宛如能成功當選立委，相信民眾能夠看到她的優質所在。

對於挑戰艱困選區，蘇巧慧表示，誠如剛剛林靜儀所說，第九屆提出的不分區委員，都在上次九合一大選、補選戰役甚至是下一屆大選，都將投入選戰，接受選民檢視 代表民進黨提出不分區人選確實優秀 也有決心投入艱困選區開疆闢土 讓更多人認同我們的理念 跟國民黨柿子挑軟的吃 這是最不一樣的地方。

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